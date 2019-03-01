Депутат: Сделать «таиланды» из пляжа «Старый Бердск» мешают горожане.

Пляжем «Старый Бердск» займется специально созданная в конце февраля 2019 года рабочая группа под руководством вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Ей предстоит разработать перспективный план развития популярного городского места отдыха на побережье Обского моря.

Кроме Захарова в группу вошли чиновники мэрии, депутаты, экологи и коммунальщики. По словам депутата Андрея Ковальского, рабочая группа намерена дать новый вектор развития прибрежной территории безотносительно к персоне арендатора.

Пока городской пляж «Старый Бердск» не устраивает ни арендаторов, ни власть, ни отдыхающих. С одной стороны, люди хотят иметь комфортные условия для отдыха. С другой — горожане, и прежде всего жители зеленой зоны, выступают против каких-либо объектов на берегу.

Возникает парадоксальная ситуация, когда арендатор даже туалет на пляже поставить не может без возмущений местных жителей.

— В задачи рабочей группы входит не входит вопрос, кому отдать пляж в аренду, сколько то, что мы будем делать там в масштабах парка. Собираем всевозможные предложения, обсуждаем, как его развивать в перспективе, рассматриваем различные варианты. Есть интересные идеи, в том числе привлечение инвесторов. Но человек, вкладывающие деньги, резонно предлагает играть на равных, например, заключать долгосрочный договор на 49 лет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковальский.

Инвестиции, по его словам, предполагают возведение каких-то объектов на пляже, чему противятся защитники природы: дескать, это пляжная зона, никаких строений здесь не должно быть. С таким отношением «таиландов» в Бердске никогда не будет.

— Доходит до абсурда. Арендатор говорит, что сегодня он не может даже туалет поставить, потому что сразу начинают громко кричать, что природу загрязняют. Знаете, что мешает развитию парка «Старый Бердск»? Жители города Бердска. И не только соседи, — отметил депутат.

Вместе с тем, чиновники не высказывают особого восторга от деятельности нового арендатора, который пришел в 2018 году.

— Арендатор занимает участок 0,9 га с правой стороны, если смотреть на водохранилище. А сам пляж все равно остался у муниципалитета, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. — Передали его нам уже в течение сезона-2018. И было что-то понять. Но удалось узаконить точку подключения электроэнергии — домик на въезде, чтобы сохранить за муниципалитетом. Чтобы нам не приходилось бегать за меняющимися арендаторами и переоформлять. Решение принято — это наше.

Светлана Васильевна не скрывает своего неудовольствия прошлогодней работой нового арендатора: ни особых вложений, никакого развития.

— Что дальше делать? Мы рассчитывали на арендатора. Но поняли, что развития никакого не будет. Нужны хорошие финансовые вложения, — считает Шерстобитова.

Она согласна, что бердчане, живущие по соседству с пляжем, действительно очень трепетно и ревностно относятся к происходящему на его территории.

— Но поставить туалет — это не проблема. Мы и сами его можем установить. Не для этого нужен арендатор. Мы на «Чайке» поставили шлагбаум и четыре туалета. Думаю, 100-тысячному городу нужно нечто иное — изюминка должна быть на пляже. А пока ничего не изменилось. Очень грустно… — оценила Светлана Шерстобитова.

По ее мнению. Необходимо использовать природный условия мелководья Обского моря на «Старом Бердске» и сделать акцент на отдых с детьми. Предложения рабочая группа будет собирать ото всех отделов и управлений, использовать имеющиеся наработки, чужой интересный опыт.

— Может быть, сделать детские горки, мини-стадион, спортивную площадку, игровые зоны, — высказала свое мнение начальник управления природными ресурсами Бердска.

Пока на пляжный сезон-2019 остается прошлогодний арендатор, пришедший на смену многолетнему «хозяину» «Старого Бердска» Евгению Мариненко.