Трамп потребовал демонтировать ядерный реактор лидера КНДР

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо рассказал подробности переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Ханоэ.

Переговоры проходили два дня. По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется «невероятный» и «безграничный» экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.

В свою очередь, Ким Чен Ын выразил уверенность, что по итогам переговоров удастся «достичь замечательных результатов, которых ждут все люди».

В Белом доме говорили, что рассчитывают на подписание общего соглашения с КНДР. Однако переговоры во второй день саммита закончились на два часа раньше, чем планировалось.

Сразу после их завершения Белый дом сообщил, что Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения, однако «обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации».

Возможное снятие санкций

На пресс-конференции Трамп заявил, что Пхеньян хочет хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти. По его словам, ограничения останутся в силе, но расширяться не будут.

Как передает агентство «Ренхап», глава МИД КНДР опроверг заявление Трампа. По его словам, речь на переговорах шла только о частичной отмене санкций. Кроме того, для их отмены США потребовали «еще одну» меру помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.

Министр подчеркнул, что КНДР не готова менять нынешнюю позицию.

Источник: РИА Новости