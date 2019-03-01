Трамп потребовал демонтировать ядерный реактор лидера КНДР

Белом доме говорили, что рассчитывают на подписание общего соглашения с КНДР
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо рассказал подробности переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Ханоэ.
Переговоры проходили два дня. По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется «невероятный» и «безграничный» экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
В свою очередь, Ким Чен Ын выразил уверенность, что по итогам переговоров удастся «достичь замечательных результатов, которых ждут все люди».
В Белом доме говорили, что рассчитывают на подписание общего соглашения с КНДР. Однако переговоры во второй день саммита закончились на два часа раньше, чем планировалось.
Сразу после их завершения Белый дом сообщил, что Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения, однако «обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации».
Возможное снятие санкций
На пресс-конференции Трамп заявил, что Пхеньян хочет хочет снятия всех санкций, но Вашингтон не может на это пойти. По его словам, ограничения останутся в силе, но расширяться не будут.
Как передает агентство «Ренхап», глава МИД КНДР опроверг заявление Трампа. По его словам, речь на переговорах шла только о частичной отмене санкций. Кроме того, для их отмены США потребовали «еще одну» меру помимо демонтирования ядерного реактора в Йонбене.
Министр подчеркнул, что КНДР не готова менять нынешнюю позицию.
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