Инструкция: Как получить компенсацию за переход на цифровое ТВ в Бердске?

3 июня 2019 года Новосибирская область полностью прекращает аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов и переходит на цифровое эфирное телерадиовещание.

Для приема сигнала цифрового телерадиовещания необходим телевизор (современные модели) или цифровая приставка (для моделей телевизоров, выпущенных до 2013 года), поддерживающих прием сигнала цифрового телерадиовещания с использованием стандарта вещания DVB-T2.

Малоимущие граждане, нуждающиеся в возмещении расходов, понесенных при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включающих приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (оконечного оборудования) предоставляют в ГКУ НСО центры социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания) следующий пакет документов:

1. копия документа, удостоверяющего личность, удостоверяющего личность и полномочия представителя (в случае подачи заявления представителем);

2. документ, содержащий сведения о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина;

3. документы о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о возмещении расходов (кроме справок о подтверждении получения пенсии, выданных территориальным органом Пенсионного фонда РФ или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и справок о назначенных безработному гражданину социальных выплатах);

4. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (предоставляется заявителем по собственной инициативе);

5. документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на получения услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включающих приобретение и установку (монтаж, подключение) пользовательского оборудования (чеки, копии чеков, счета-фактуры и прочее).

Возмещение расходов предоставляется заявителю однократно (при проживании в одном жилом помещении нескольких малоимущих граждан, нуждающихся в возмещении расходов, возмещение расходов предоставляется одному из них), в размере фактически понесенных расходов, но не более:

одной тысячи рублей – проживающим в населенном пункте Новосибирской области, находящемся в зоне охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (в т.ч. г.Бердск);

шести тысяч рублей – проживающим в населенном пункте Новосибирской области, находящемся вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов.

С заявлением о возмещении расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования жители г.Бердска могут обратиться в центр социальной поддержки населения г. Бердска по адресу: ул.Кирова, д. 2/1, кабинет 30 (остановка «Кирова» маршрут №3 или №17), конт. телефон 5-60-51. Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 18-00час, перерыв: с 13-00 до 14-00час.