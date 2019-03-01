Племянника тележурналиста Дмитрия Киселева судят за участие в боевых действиях на востоке Украины

В Высшем земельном суде Мюнхена 27 февраля начался процесс над племянником телеведущего Дмитрия Киселева Сергеем Киселевым по делу об участии в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда.

По версии следствия, обвиняемый планировал участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является. Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

В августе 2014 года Киселев проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне самопровозглашенной ДНР. По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Немецкие власти начали расследование в отношении Киселева в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

Телеканал OstWest выяснил, что Сергей Киселев имеет сан священника с 1994 года. Несколько лет он служил в Казанском соборе на Красной площади. В Германию Киселев предположительно переехал в 1996 году и стал служить в православных храмах в баварском Ингольштадте и соседнем австрийском Зальцбурге. На сайте Русской православной церкви за рубежом есть его фотографии с бородой и в рясе.

Газета Welt написала, что на странице Киселева в социальной сети «ВКонтакте» нашла фотографию, на которой 12 мужчин позируют с флагами самопровозглашенной ДНР. Этот снимок, на котором якобы есть Киселев, сделали в Петербурге.

На фото также можно увидеть логотип клуба под названием «Имперский легион». Организация называет себя «православным боевым братством», которое отстаивает «интересы русского народа на всех фронтах». По данным Welt, именно члены этой организации в 2014 году обучали Киселева навыкам владения оружием и ведения боя.

Дядя Сергея Киселева, телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, в интервью в 2016 году и журналисту Юрию Дудю в 2019 году говорил, что его племянник воевал в Донбассе и «награжден даже какой-то медалью, наградой донецкой».

Источник: rtvi.com