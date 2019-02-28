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Глыба льда упала с крыши на 3-летнего мальчика в Рязани

Ребенок получил травму во время прогулки с мамой. Он находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

28.02.2019 Фото: Курьер. среда. Бердск Нет комментариев
 
Глыба льда упала с крыши на 3 летнего мальчика в Рязани

За снежные навесы несет ответственность либо управляющая компания, либо собственники жилья

Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба. Об этом сообщили ТАСС в следственном региональном управлении ведомства.

По данным министерства здравоохранения Рязанской области, ребенок получил травму во время прогулки с мамой.

— Состояние у него средней тяжести ближе к тяжелой форме, он обследован и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, сосулька упала с крыши здания по адресу ул. Семинарская, 44/3, — уточнили в министерстве.

Согласно данным из открытых источников, в здании расположен рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Обстоятельства инцидента уточняются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты допрашивают руководителей управляющей компании, изымают необходимые документы.


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