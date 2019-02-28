Глыба льда упала с крыши на 3-летнего мальчика в Рязани

Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба. Об этом сообщили ТАСС в следственном региональном управлении ведомства.

По данным министерства здравоохранения Рязанской области, ребенок получил травму во время прогулки с мамой.

— Состояние у него средней тяжести ближе к тяжелой форме, он обследован и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, сосулька упала с крыши здания по адресу ул. Семинарская, 44/3, — уточнили в министерстве.

Согласно данным из открытых источников, в здании расположен рязанский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Обстоятельства инцидента уточняются.

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