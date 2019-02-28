Ученые: Любители фастфуда страдают расстройством психики

Американские учёные связали фастфуд с психическими расстройствами. По данным исследователей из Университета Лома Линда в США, любители вредной пищи чаще обращаются к психологам, чем приверженцы здорового образа жизни. Результаты своего исследования они приводят на страницах журнала International Journal of Food Sciences and Nutrition. Специалисты проанализировали более, чем 240 тысяч телефонных опросов жителей Калифорнии с 2005 по 2015 год. В ходе исследований они установили, что увеличение потребления сахара связано с биполярным расстройством, а потребление жареных продуктов приводит к депрессии.

Это далеко не самое страшное, что могли обнаружить эксперты, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр Александр Федорович.

«Гораздо интереснее, что у учёных есть статьи не о том, что это вызывает депрессию. Этой депрессией уже «задрали». Уже всё депрессия. Депрессию, куда не сунься. У американцев есть тестовые разработки, которые подтверждают, что дурная пища, то есть, фастфуд может влиять на агрессивное поведение, провоцировать такое поведение. Было даже несколько попыток адвокатов и психиатров добиться решения суда о том, что человек, который поел фастфуда, мог быть оправдан за противоправные действия. Эти учёные пошли дальше, чем просто формальная депрессия», — рассказал психиатр.

Однако, маниакальный переход на ЗОЖ тоже чреват последствиями, отметил в интервью радио Sputnik основатель проекта «Newhappylife.ru», врач- психотерапевт Евгений Кульгавчук.

«Здоровая еда не должна становиться одержимостью. В психиатрии есть понятие дисморфофобия и нервная анорексия. Когда кто-то одержим другой противоположностью. Девушка в 18 лет изнуряет себя диетами, вызывает рвотный рефлекс и так далее. Это всё в психотерапии называется расстройство пищевого поведения», — объяснил психотерапевт.