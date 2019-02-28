Порошенко оскорбил возмущенного долгами по зарплате шахтера

Петр Порошенко во время визита в город Червоноград во Львовской области грубо ответил шахтерам, возмущенным долгами по зарплате. Запись инцидента опубликована в YouTube.

«Внимание! Я бы хотел сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженностей по шахтерам», — сказал Порошенко, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это украинский президент произнес фразу «приведите его сюда», а потом добавил: «Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина».

Ранее Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква случайно назвал свою страну агрессором.

Источник: РИА Новости