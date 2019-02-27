Весь перечень поручений по реализации Послания Владимира Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

1. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить увеличение объёма средств, направляемых Фондом – оператором президентских грантов по развитию гражданского общества в виде грантов на поддержку проектов в области культуры и искусства, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия.

Доклад – до 20 декабря 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственный: Вайно А.Э.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить:

а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум; перерасчёт с 1 января 2019 г. социальной доплаты к пенсии на основании указанного порядка материального обеспечения пенсионеров и выплату им недополученных сумм.

Срок – 10 апреля 2019 г.;

увеличение с 1 июля 2019 г. до 10 тыс. рублей ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заём) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счёт погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей;

субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов (займов).

Срок – 25 марта 2019 г.;

дополнительное уменьшение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов и частей жилых домов – на величину кадастровой стоимости 7 кв. метров или в отношении квартир, частей квартир, комнат – на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров для налогоплательщиков, имеющих трёх и более детей, в расчёте на каждого ребёнка и применительно к одному объекту недвижимого имущества, находящемуся в собственности налогоплательщика;

уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка для налогоплательщиков, имеющих трёх и более детей;

недопущение увеличения суммы земельного налога, подлежащей уплате за текущий налоговый период, более чем на 10 процентов по сравнению с суммой налога, подлежавшей уплате за предыдущий налоговый период;

предоставление застройщикам возможности уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесённых в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость;

установление ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками;

установление с учётом ранее данных поручений критериев экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и усиление правового режима государственных природных заповедников, в том числе в части, касающейся запрета на проведение рубок лесных насаждений и создание объектов капитального строительства.

Срок – 1 июля 2019 г.;

включение в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, изданий, получивших наиболее высокую оценку по результатам экспертизы;

изменение с 1 января 2020 г. размера среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, с 1,5‑кратной на 2‑кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации;

отмену установленного законодательством Российской Федерации возрастного ограничения (50 лет) при осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;

установление требований к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»), порядка определения соответствия медицинских организаций таким требованиям, а также установление правил осуществления контроля деятельности указанных медицинских организаций;

установление правовых оснований для утверждения и реализации начиная с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;

обновление федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.

Срок – 1 декабря 2019 г.;

б) подключение до конца 2021 года всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.

Доклад – до 1 сентября 2019 г., далее – один раз в год;

в) создание до 1 января 2022 г. в Российской Федерации 15 научно-образовательных центров, предусмотрев, что до конца 2019 года должны начать функционировать пять таких научно-образовательных центров, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях.

Доклад – до 1 февраля 2020 г., далее – один раз в год;

г) разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Срок – 15 июня 2019 г.;

д) реализацию дополнительных мер, направленных на стимулирование роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

Доклад – до 1 июля 2019 г., далее – один раз в год;

е) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию российских защищённых брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях их продвижения на внутренний и внешние рынки, предусмотрев в том числе формирование системы контроля за соблюдением требований к производству и обороту указанных товаров.

Доклад – до 1 июля 2019 г., далее – один раз в полгода;

ж) утверждение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации.

Срок – 31 декабря 2019 г.;

з) создание в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня.

Доклад – до 15 декабря 2019 г., далее – один раз в год;

и) возможность получения гражданами комплексных государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Срок – 31 декабря 2020 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

3. Правительству Российской Федерации:

а) совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года:

федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в первую очередь в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите;

федеральных законов, направленных на развитие цифровой экономики, в том числе определяющих порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.

Срок – 1 июля 2019 г.

Ответственные: Медведев Д.А., Володин В.В.;

б) при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом рискориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.

Доклад – до 30 июня 2019 г., далее – один раз в квартал.

Ответственный: Медведев Д.А.

4. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации:

а) проанализировать практику квалификации деяний по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, обратив особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, и при необходимости представить предложения, направленные на недопущение необоснованного привлечения работников организаций к уголовной ответственности.

Доклад – до 1 декабря 2019 г.;

б) в целях сокращения оснований для продления срока содержания под стражей (ареста) в качестве меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, проанализировать существующую практику применения соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и по результатам проведённого анализа подготовить необходимые поправки к проекту федерального закона № 280281‑7 «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Срок – 1 июля 2019 г.

Ответственные: Лебедев В.М., Чайка Ю.Я.

5. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:

а) принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее.

Доклад – до 15 января 2020 г., далее – один раз в полгода;

б) обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Доклад – до 1 июля 2019 г.;

в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ипотечных каникул» – отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заёмщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением заёмщика.

Срок – 1 июля 2019 г.

Ответственные: Медведев Д А., Набиуллина Э.С.

6. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить внедрение механизмов мотивации персонала медицинских организаций, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь населению, к повышению качества их работы в рамках новой модели оказания гражданам первичной медико‑санитарной помощи («Бережливая поликлиника»);

б) обеспечить к 2021 году перевод всех детских поликлиник на новую модель оказания гражданам первичной медико‑санитарной помощи («Бережливая поликлиника»);

в) завершить до конца 2021 года организацию информационного взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями, федеральными учреждениями медико‑социальной экспертизы, медицинскими работниками и пациентами в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

г) обеспечить активное внедрение практики оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, предусмотрев расширение круга получателей такой помощи и софинансирование соответствующих расходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета начиная с 2020 года.

Доклад – до 1 декабря 2019 г., далее – один раз в полгода;

д) обеспечить упрощение процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на медицинские обследования;

е) обеспечить включение обследований на выявление онкологических заболеваний в перечень медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Доклад – до 1 октября 2019 г., далее – один раз в полгода;

ж) обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе.

Доклад – до 1 августа 2019 г., далее – один раз в полгода;

з) завершить к 2021 году благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив в них надлежащие условия для обучения и пребывания детей, прежде всего соблюдение требований к воздушно‑тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Доклад – до 1 сентября 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

7. Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Москвы обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно‑космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно‑исследовательских и образовательных организаций.

Доклад – до 15 января 2020 г.

Ответственные: Медведев Д.А., Рогозин Д.О., Собянин С.С.

8. Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» и ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Срок – 15 декабря 2019 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

9. МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией издать акты, предусматривающие утверждение порядка рассмотрения указанных в пункте 8 настоящего перечня поручений обращений субъектов предпринимательской деятельности.

Срок – 1 октября 2019 г.

Ответственные: Колокольцев В.А., Бортников А.В., Чайка Ю.Я., Бастрыкин А.И.

10. Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности.

Доклад – до 1 мая 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Набиуллина Э.С., Колокольцев В.А., Чайка Ю.Я., Бастрыкин А.И., Коновалов А.В.

11. Минприроды России совместно с Росреестром до 1 января 2022 г. завершить внесение сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости.

Доклад – до 1 июля 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Кобылкин Д.Н., Абрамченко В.В.

12. Общероссийскому общественному движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» совместно с Росприроднадзором обеспечить привлечение граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Доклад – до 1 июля 2019 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Развожаев М.В., Радионова С.Г.

13. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внести изменения в федеральные законы «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доклад – до 1 июня 2019 г., далее – один раз в квартал.

Ответственный: Медведев Д.А.

Источник: кремлин.ру