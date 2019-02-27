За опасную для психики детей информацию в интернете взялась Госдума

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Это прекрасно, ибо под весьма расплывчатое понятие «вред здоровью детей и их психике» можно подогнать абсолютно всё, что угодно, особенно неугодную для власти информацию.
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