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За опасную для психики детей информацию в интернете взялась Госдума

Предлагается удвоить штраф за бездействие лица, организующего доступ к вредной для детей информации посредством Сети.

27.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
За опасную для психики детей информацию в интернете взялась Госдума

Безопасность детей в интернете будет усилена

В Госдуму внесли законопроекты, призванные усилить наказание за информацию в интернете, причиняющую вред здоровью детей и их психике.

Автор документов, сенатор Людмила Бокова, призвала в два раза увеличить административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности детей в Сети.

Согласно проекту закона, нарушение требований повлечет наложение административного штрафа на граждан: от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения с граждан, от 10 до 20 тысяч рублей с должностных лиц.
Также предлагается удвоить штраф за бездействие лица, организующего доступ к вредной для детей информации посредством Сети. Для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 40 до 100 тысяч рублей, говорится в законопроекте.

Еще один законопроект наделяет владельца сайта правом применять административные и организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей от опасной информации. Также будет осуществляться образовательная деятельность по применению мер защиты несовершеннолетних обучающихся от соответствующей информации.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Это прекрасно, ибо под весьма расплывчатое понятие «вред здоровью детей и их психике» можно подогнать абсолютно всё, что угодно, особенно неугодную для власти информацию. ;)

    Thumb up 1 Thumb down 1

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