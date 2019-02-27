Самбисты завоевали медали Кубка СНГ

Побед в своих весовых и возрастных категориях добились Владислав Камко (1-й разряд по рукопашному бою, весовая категория до 27 кг, 9 лет) и Вячеслав Вершинин (3-й разряд по рукопашному бою, до 27 кг, 8 лет) в спортивном и боевом самбо.

Призерами стали Кирилл Кожин (3-й разряд, до 36 кг, 9 лет) и Александр Жуков (1-й разряд, до 39 кг, 11 лет), занявшие второе и третьем места соответственно.

Также третье место в спортивном самбо занял Артур Кузнецов (10 лет, до 30 кг). Дмитрий Лямкин (7 лет, до 30 кг) более чем достойно боровшийся с соперником, который был постарше, не получил наград, но заслужил симпатии болельщиков за проявленный характер и волю к победе.

Тренер команды Михаил Щербаков доволен результатом выступления спортсменов, но добавляет, что могли выступить лучше.

«В проигранных боях уступили, в основном, из-за эмоций. Перегорели», – объяснил Михаил Щербаков.

Владислав Камко согласен с наставником: «Меньше волноваться, переживать и больше готовиться – в этом секрет побед», – говорит юный спортсмен.

Финансовую помощь команде оказал «Сибантрацит».

«Мы очень рады, что «Сибантрацит» нам помог. Впервые в жизни обратились и нам помогли», – говорит Михаил Щербаков.

Клуб смешанных единоборств «Сибирский боец» функционирует с 2015 года, в нем занимается около 70 ребят. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, проходил в Мытищах 24 февраля 2019 года.