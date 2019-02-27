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Япония протестует против визита российских чиновников на Курилы

На Шикотан для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ жителей к высокоскоростному интернету, приехали высокопоставленные чиновники.

27.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Япония протестует против визита российских чиновников на Курилы

Япония считает, что визит чиновников России на Курилы противоречит ее позиции по островам

Министерство иностранных дел Японии считает, что визит делегации российских чиновников на южные Курильские острова для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ жителей к высокоскоростному интернету, противоречит японской позиции по этим территориям. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

«Это не соответствует нашей позиции по четырем северным островам (так здесь называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС)», — приводит агентство слова источника в ведомстве. Он также отметил, что российской стороне будет направлен протест.

В церемонии открытия линии, которая состоялась на острове Шикотан во вторник, приняли участие специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Источник: ТАСС


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