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Подешевели до 11 млн рублей коттеджи в Бердске

Количество выставленных на продажу коттеджей за пределами Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. Особняков, которые стоят свыше 50 млн рублей, стало больше в шесть раз — сейчас их 23.

27.02.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 10 коммент.
 
Подешевели до 11 млн рублей коттеджи в Бердске

Цену на коттеджи увеличивает бердское побережье

Как сообщили в пресс-службе сервиса N1.RU, количество выставленных на продажу коттеджей за пределами Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. Особняков, которые стоят свыше 50 млн рублей, стало больше в шесть раз — сейчас их 23.

Недвижимость в пригороде заметно подорожала и по цене сравнялась с домами в черте Новосибирска, где за один объект в среднем просят 9 млн рублей. Год назад разница была 23%.

Самые дорогие предложения, как и в прошлом году, в Краснообске, где цены поднялись на 40% — с 17,3 до 24 млн рублей.

А вот в Мочище и Бердске дома наоборот подешевели на 6% — до 13,4 и 11 млн рублей соответственно — они занимают вторую и третью строчки рейтинга. Также в топ-10 пригородов попали Голубой залив, Озёрный, Кольцово, Кудряшовский, Обь, Ленинское, Садовый.

Лидеры по численности — Заельцовский район Новосибирска и город Бердск.

«Суммарно на эти два направления приходится четверть всех загородных домов. Средние цены в течение года здесь немного снизились», — отмечают в N1.RU.

Необычный коттедж продают в дачном некоммерческом товариществе в наукограде Кольцово. Это трёхэтажный купольный дом за 6,9 млн рублей.

«В доме легко дышится, хорошо спится, отлично работается. Вокруг замечательные соседи», — говорится в объявлении.

На первом этаже — кухня, гостиная и две спальни, на втором можно сделать любую перепланировку.


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(10) Комментариев

  1. Вадим

    Природоохранная прибрежная зона?
    Не, не слышал…
    (про фото)

    Thumb up 7 Thumb down 4

  2. Вадим

    А вообще, бежит народ из духовноскрепной….
    Миллионами бежит…
    И в основной не жуликоватые чинуши из вертикали власти а последние бизнесмены, которые понимают что конец не за горами и выглядит он как белый пушной зверёк…

    Thumb up 4 Thumb down 9

    • Александр

      Вот эти то бизнесмены? Им место на нарах.

      Thumb up 2 Thumb down 4

    • Аноним

      «Миллионами бежит»… даже десятками миллионов. И все из коттеджей, что характерно. Просьба, продолжать отжигать. *CRAZY*

      Thumb up 2 Thumb down 5

      • Аноним

        Само собой из коттеджей, те кто в общагах да в панелках они даже не думают об этом, кто между общагой и коттеджем хотят но не могут.

        Thumb up 2 Thumb down 3

      • Вадим

        За последние 26 лет из России официально эмигрировали 4,5 млн человек
        Комитет гражданских инициатив предлагает как мимимум утроить эту цифру, чтобы получить реальное представление об эмиграции
        https://www.interfax.ru/russia/531362
        Вашему особо одаренному брату хоть жги хоть не жги-всё божья роса :-D

        И-да, в основном из коттеджей, так как бегут в первую очередь либо совсем молодые чтобы там начать с нуля либо уже состоявшиеся люди которым есть на что жить там.
        Но вы не мучайтесь, это очень сложно для понимания *CRAZY*

        Thumb up 1 Thumb down 1

      • Вадим

        Предвосхищая визги по поводу страшных 90-х добавляю:
        За годы правления Владимира Путина страну покинуло от 1,5 до 2 миллионов человек
        https://www.golos-ameriki.ru/a/russian-emigration-grows/4377299.html
        Это самые скромные, официальные оценки. После духовноскрепного 2014 ежегодная эмиграция скакнула с 25-40 тыс чел в год до 300-350 тысяч и не снижается все эти годы.
        Вата не лучшая субстанция для головы… :-D

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  3. Мавр

    Неправда все, вон на южном только дорожают потому что место хорошее, и инфраструктура подтягивается. Скоро лето, ляпота….

    Thumb up 2 Thumb down 3

  4. Аноним

    Это обыкновенные дачи . Там ,сыро , скучно , и угрюмо .

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