Подешевели до 11 млн рублей коттеджи в Бердске

Количество выставленных на продажу коттеджей за пределами Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. Особняков, которые стоят свыше 50 млн рублей, стало больше в шесть раз — сейчас их 23.
Как сообщили в пресс-службе сервиса N1.RU, количество выставленных на продажу коттеджей за пределами Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. Особняков, которые стоят свыше 50 млн рублей, стало больше в шесть раз — сейчас их 23.
Недвижимость в пригороде заметно подорожала и по цене сравнялась с домами в черте Новосибирска, где за один объект в среднем просят 9 млн рублей. Год назад разница была 23%.
Самые дорогие предложения, как и в прошлом году, в Краснообске, где цены поднялись на 40% — с 17,3 до 24 млн рублей.
А вот в Мочище и Бердске дома наоборот подешевели на 6% — до 13,4 и 11 млн рублей соответственно — они занимают вторую и третью строчки рейтинга. Также в топ-10 пригородов попали Голубой залив, Озёрный, Кольцово, Кудряшовский, Обь, Ленинское, Садовый.
Лидеры по численности — Заельцовский район Новосибирска и город Бердск.
«Суммарно на эти два направления приходится четверть всех загородных домов. Средние цены в течение года здесь немного снизились», — отмечают в N1.RU.
Необычный коттедж продают в дачном некоммерческом товариществе в наукограде Кольцово. Это трёхэтажный купольный дом за 6,9 млн рублей.
«В доме легко дышится, хорошо спится, отлично работается. Вокруг замечательные соседи», — говорится в объявлении.
На первом этаже — кухня, гостиная и две спальни, на втором можно сделать любую перепланировку.
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Природоохранная прибрежная зона?
Не, не слышал…
(про фото)
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А вообще, бежит народ из духовноскрепной….
Миллионами бежит…
И в основной не жуликоватые чинуши из вертикали власти а последние бизнесмены, которые понимают что конец не за горами и выглядит он как белый пушной зверёк…
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Вот эти то бизнесмены? Им место на нарах.
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«Миллионами бежит»… даже десятками миллионов. И все из коттеджей, что характерно. Просьба, продолжать отжигать.
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Само собой из коттеджей, те кто в общагах да в панелках они даже не думают об этом, кто между общагой и коттеджем хотят но не могут.
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«хотят но не могут»…это вы со своими хотелками.
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За последние 26 лет из России официально эмигрировали 4,5 млн человек
Комитет гражданских инициатив предлагает как мимимум утроить эту цифру, чтобы получить реальное представление об эмиграции
https://www.interfax.ru/russia/531362
Вашему особо одаренному брату хоть жги хоть не жги-всё божья роса
И-да, в основном из коттеджей, так как бегут в первую очередь либо совсем молодые чтобы там начать с нуля либо уже состоявшиеся люди которым есть на что жить там.
Но вы не мучайтесь, это очень сложно для понимания
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Предвосхищая визги по поводу страшных 90-х добавляю:
За годы правления Владимира Путина страну покинуло от 1,5 до 2 миллионов человек
https://www.golos-ameriki.ru/a/russian-emigration-grows/4377299.html
Это самые скромные, официальные оценки. После духовноскрепного 2014 ежегодная эмиграция скакнула с 25-40 тыс чел в год до 300-350 тысяч и не снижается все эти годы.
Вата не лучшая субстанция для головы…
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Неправда все, вон на южном только дорожают потому что место хорошее, и инфраструктура подтягивается. Скоро лето, ляпота….
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Это обыкновенные дачи . Там ,сыро , скучно , и угрюмо .
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