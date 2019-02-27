Подешевели до 11 млн рублей коттеджи в Бердске

Как сообщили в пресс-службе сервиса N1.RU, количество выставленных на продажу коттеджей за пределами Новосибирска за год выросло на 32% — с 851 до 1126 объектов. Особняков, которые стоят свыше 50 млн рублей, стало больше в шесть раз — сейчас их 23.

Недвижимость в пригороде заметно подорожала и по цене сравнялась с домами в черте Новосибирска, где за один объект в среднем просят 9 млн рублей. Год назад разница была 23%.

Самые дорогие предложения, как и в прошлом году, в Краснообске, где цены поднялись на 40% — с 17,3 до 24 млн рублей.

А вот в Мочище и Бердске дома наоборот подешевели на 6% — до 13,4 и 11 млн рублей соответственно — они занимают вторую и третью строчки рейтинга. Также в топ-10 пригородов попали Голубой залив, Озёрный, Кольцово, Кудряшовский, Обь, Ленинское, Садовый.

Лидеры по численности — Заельцовский район Новосибирска и город Бердск.

«Суммарно на эти два направления приходится четверть всех загородных домов. Средние цены в течение года здесь немного снизились», — отмечают в N1.RU.

Необычный коттедж продают в дачном некоммерческом товариществе в наукограде Кольцово. Это трёхэтажный купольный дом за 6,9 млн рублей.

«В доме легко дышится, хорошо спится, отлично работается. Вокруг замечательные соседи», — говорится в объявлении.

На первом этаже — кухня, гостиная и две спальни, на втором можно сделать любую перепланировку.