КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-к в центре города
Продам 1-ю кв-ру 89138984582- ЖК Кутузовский
Продам 3-к Ленина 7
Продам 1-к кв. на Белокаменном
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Больной раком матери двоих детей перечислили 100 000 рублей читатели «Курьер. Среда. Бердск»

На 4,3% вырастет цена на бензин в 2019 году

Учитель года из Бердска: почему у Кащея выпучены глаза

Ужесточением «крымских санкций» угрожает США России

На детектор лжи «сядет» пособник обвиняемой в хищении 2 млн рублей экс-чиновницей Бердска

«Золото» взяли регбисты из Бердска на любительском турнире в Новосибирске

Нахапали: Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Восемь человек сгорели в доме в Мариинске

«Сорокопятка»: Фронтовик-артиллерист оценил воссозданную пушку времен войны в Бердске

Безнал: Сколько можно иметь банковских карт в России?

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Нахапали: Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Больше всего займов оформлено в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

27.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Нахапали: Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты.

Об этом свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего займов оформлено в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

При этом сократилось число тех, кто не в состоянии погасить свои долги вовремя. Больше всего просрочек по выплатам зафиксировано в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

По мнению экспертов, кредитная задолженность граждан продолжит расти. В первую очередь за счет ипотеки, привлекающей клиентов низкими ставками. Однако определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране, которую сложно предугадать в нынешних условиях.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Япония протестует против визита российских чиновников на Курилы Больной раком матери двоих детей перечислили 100 000 рублей читатели «Курьер. Среда. Бердск» В Бердской ЦГБ пациентам предложат пройти анкетный онкоскрининг

(2) Комментариев

  1. Вадим

    Т.е. каждый расеянин включая младенцев и стариков должен в среднем 100 000 руб!!!
    Ого!!!

    Это получается что около 1300-1500 каждый расеянин платит в месяц ТОЛЬКО по процентам (в среднем каждая семья около 5000 руб)

    В условиях нулевого (а реально отрицательного) роста доходов это приводит к неприемлемому снижению уровня жизни и как следствие к прекращению обслуживания кредита.

    Пузырь неминуемо лопнет, вопрос когда и как громко. В любом случае имеет смысл держаться подальше от нашей банковской системы (а лучше от рублей вообще))

    «празднуй победу, стран чудес» (с) Рабфак
    *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика