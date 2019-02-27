Нахапали: Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Больной раком матери двоих детей перечислили 100 000 рублей читатели «Курьер. Среда. Бердск»
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Т.е. каждый расеянин включая младенцев и стариков должен в среднем 100 000 руб!!!
Ого!!!
Это получается что около 1300-1500 каждый расеянин платит в месяц ТОЛЬКО по процентам (в среднем каждая семья около 5000 руб)
В условиях нулевого (а реально отрицательного) роста доходов это приводит к неприемлемому снижению уровня жизни и как следствие к прекращению обслуживания кредита.
Пузырь неминуемо лопнет, вопрос когда и как громко. В любом случае имеет смысл держаться подальше от нашей банковской системы (а лучше от рублей вообще))
«празднуй победу, стран чудес» (с) Рабфак
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лопнут 000, так уже было
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