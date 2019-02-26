Погиб рабочий в рухнувшей с 5 этажа кабине лифта в Новосибирске

В Новосибирске проводится проверка по факту смерти рабочего в лифте, сообщил старший помощник руководителя управления следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована уголовно-процессуальная проверка по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В ходе проверки установлено, что 25 февраля в вечернее время в строящемся гостиничном комплексе по ул. Победа Заельцовского района проводились строительные работы, в ходе которых произошел обрыв лифтового троса и падение кабины, где находился 33-летний рабочий.

-Лифтовая кабина сорвалась с высоты пятого этажа и пролетела вниз, упав на парковочный этаж, находящийся на подземном уровне строящегося здания. Рабочий получил телесные повреждения не совместимые с жизнью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал представитель СК.