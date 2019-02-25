Фото: Когда даже не пытаешься думать головой

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Когда даже не пытаешься думать головой. Полное отсутствие попыток автомобилистов включить голову и подумать — а для чего парковка за Лентой на Комсомольской, а почему мое верное авто стоит на газоне, который уже начал разрушатся — приглядитесь — за пару дней оттепели «паркова уже просела».