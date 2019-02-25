Фото: Когда даже не пытаешься думать головой

Число заболевших корью увеличилось до 48 в Новосибирске
Ракетный эсминец Donald Cook ВМФ США вошел в порт Одессы
Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад
Это стыд: доску с неумными заявлениями депутатов ГД обязал создать Володин
Шашлык Цеповяза: начальника колонии уволили
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за льготы «6 соток» меньше заплатили налога за землю жители Бердска
Когда придет весна в 2019 году?
СК принимает жалобы о давлении на бизнес
Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска