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Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска

Отдел по делам молодежи должен потратить деньги до конца 2019 года на организацию временных работ для несовершеннолетних.

25.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска

Лучше пусть работают, чем бездельничают

В 2019 году трудоустраивать Бердских подростков будут по муниципальной программе «Молодежь города Бердска на период 2017-2021 годы».

В связи с этим и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о выделении целевой субсидии городскому отделу по делам молодежи в размере 853 тыс. рублей.

Назначение платежа звучит так: «Организация круглогодичного трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы». Деньги нужно потратить до конца 2019 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы по социальной политике Сергея Носова.


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