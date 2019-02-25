Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска

В 2019 году трудоустраивать Бердских подростков будут по муниципальной программе «Молодежь города Бердска на период 2017-2021 годы».

В связи с этим и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о выделении целевой субсидии городскому отделу по делам молодежи в размере 853 тыс. рублей.

Назначение платежа звучит так: «Организация круглогодичного трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные работы». Деньги нужно потратить до конца 2019 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы по социальной политике Сергея Носова.