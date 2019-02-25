СК принимает жалобы о давлении на бизнес

Следственный комитет (СК) готов к приему жалоб бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать на них давление, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — говорится в официальном сообщении.

В нем отмечается, что прием сообщений осуществляется по телефону 8 (495) 986-7818 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по московскому времени).

«Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», — заверили в пресс-службе.

В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

На прошлой неделе в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

«Согласно статистике, почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям», — подчеркнул Путин.

А на практике, по его словам, «в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу».

«Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики», — добавил президент, передает Интерфакс.