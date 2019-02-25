КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2 к кв Попова 2
продам 2 к кв Микрорайон 35
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам студию
Продам 2к. ул. Ленина 116, 79231769751
продам 1к. ул.Ленина110, 79231769751
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Число заболевших корью увеличилось до 48 в Новосибирске

Ракетный эсминец Donald Cook ВМФ США вошел в порт Одессы

Поиск: Отец новорожденного погиб, не доехав до роддома Бердска 17 лет назад

Это стыд: доску с неумными заявлениями депутатов ГД обязал создать Володин

Шашлык Цеповяза: начальника колонии уволили

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Из-за льготы «6 соток» меньше заплатили налога за землю жители Бердска

Когда придет весна в 2019 году?

СК принимает жалобы о давлении на бизнес

Почти 1 млн рублей на трудоустройство подростков дала власть Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


СК принимает жалобы о давлении на бизнес

Путин в послании Федеральному собранию отметил, что почти половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда.

25.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
СК принимает жалобы о давлении на бизнес

СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

Следственный комитет (СК) готов к приему жалоб бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать на них давление, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — говорится в официальном сообщении.

В нем отмечается, что прием сообщений осуществляется по телефону 8 (495) 986-7818 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по московскому времени).
«Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», — заверили в пресс-службе.

В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

На прошлой неделе в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

«Согласно статистике, почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям», — подчеркнул Путин.

А на практике, по его словам, «в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу».

«Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики», — добавил президент, передает Интерфакс.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фото: Когда даже не пытаешься думать головой Расширят микрорайон Белокаменный в Бердске Сгорел заживо запертый в доме 4-летний мальчик в Новосибирске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Минц.
    Заявление.
    На меня давят.
    У меня хотят отобрать все деньги, которые я своровал из пенсионного фонда и депортировать из Израиля.
    Прошу Путина защитить меня от произвола российского правосудия. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика