Осиновый кол приготовил для подавшей на него в суд ведьме Милонов

Ранее Алёна Полынь (настоящее имя Елена Суликова) подала иск к депутату о защите чести и достоинства.

Поводом для этого стала ссора с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, которая произошла во время пресс-конференции. Мероприятие состоялось 22 января этого года и было посвящено инициативе запретить в России деятельность «оккультно-магического характера». Теперь считающая себя «ведьмой» женщина требует выплатить один рубль компенсации за оскорбления.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов, вместо денег он готов дать ей осиновый кол.

«Нормальная ведьма что-нибудь другое попыталась бы сделать, а здесь она не верит в свои тёмные чакры и силы. Думаю, дела этой Полынь совсем плохи. Я готов ей выдать осиновый кол, чтобы после прекращения земного пути соратники вбили его, чтобы она нежитью не обернулась. Она мне больше напоминает жуликоватую мошенницу, которая пытается что-то сляпать, но у неё не получается, и она очень злится; поэтому использует элементы пиара для продвижения своих инфернальных возможностей».

Алёна Полынь уже судилась с телеканалом «Россия 24», в эфире которого Виталий Милонов уличил её в денежных махинациях.

«Виталий Милонов меня оскорбил. Он использовал такие слова, которые преследуются по закону. Поэтому я буду подавать на него в суд. На пресс-конференции Милонов сказал, что я ем людей, являюсь мошенницей, на меня надо надеть наручники. Сейчас я передала все данные своему адвокату», – прокомментировала Полынь свой новый иск.

Источник: govoritmoskva.ru