$21 млн заплатили по ошибке отсидевшему 39 лет в тюрьме США

Власти города Сими-Велли в американской Калифорнии выплатят 21 миллион долларов в качестве компенсации мужчине, который провел в тюрьме 39 лет за убийство, которого не совершал, сообщает телеканал ABC.

Крейг Коли был обвинен в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына в 1978 году. Его выпустили на свободу в ноябре 2017 года, на момент освобождения ему было 70 лет.

Власти Сими-Велли в заявлении сообщили, что пришли к соглашению с Коли о выплате ему 21 миллиона долларов.

«Неустанная деятельность по защите интересов (Коли) теми, кто верил в его невиновность, и инициатива полицейского отделения Сими-Велли по открытию этого дела снова привели к обнаружению нового ДНК, что в результате привело к выводу, что Коли фактически невиновен, и позднее он был оправдан губернатором (Джерри) Брауном», — приводит телеканал отрывок из заявления.

Город выделит 4,9 миллиона долларов на компенсацию, остальные средства поступят из других источников, включая страховку, сообщает телеканал. В прошлом году совет Калифорнии по выплате компенсаций жертвам также перечислил Коли два миллиона долларов — самую большую выплату с момента создания совета.

Источник: РИА Новости