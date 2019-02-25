$21 млн заплатили по ошибке отсидевшему 39 лет в тюрьме США

Заключенный американец вышел на свободу в возрасте 70 лет
Власти города Сими-Велли в американской Калифорнии выплатят 21 миллион долларов в качестве компенсации мужчине, который провел в тюрьме 39 лет за убийство, которого не совершал, сообщает телеканал ABC.
Крейг Коли был обвинен в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына в 1978 году. Его выпустили на свободу в ноябре 2017 года, на момент освобождения ему было 70 лет.
Власти Сими-Велли в заявлении сообщили, что пришли к соглашению с Коли о выплате ему 21 миллиона долларов.
«Неустанная деятельность по защите интересов (Коли) теми, кто верил в его невиновность, и инициатива полицейского отделения Сими-Велли по открытию этого дела снова привели к обнаружению нового ДНК, что в результате привело к выводу, что Коли фактически невиновен, и позднее он был оправдан губернатором (Джерри) Брауном», — приводит телеканал отрывок из заявления.
Город выделит 4,9 миллиона долларов на компенсацию, остальные средства поступят из других источников, включая страховку, сообщает телеканал. В прошлом году совет Калифорнии по выплате компенсаций жертвам также перечислил Коли два миллиона долларов — самую большую выплату с момента создания совета.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
курьер и где здесь запятая .Он по ошибке отсидел или по ошибке заплатили .
1 1