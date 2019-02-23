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На ул.Лазо произошел пожар — погибли люди, сгорело два дома

На ул.Лазо произошел пожар — погибли люди, сгорело два дома.

23.02.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Смотрящий:
На ул.Лазо произошел пожар — погибли люди, сгорело два дома.


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