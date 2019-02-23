Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

В 10 часов утра 23 февраля пожарные продолжают проливать пожарище и разбирать сгоревшие конструкции на ул. Лазо в Бердске. Здесь в начале седьмого утра в субботу загорелся частный дом №5, в котором проживала пожилая супружеская пара.
Пенсионеры погибли. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» соседи, хозяйке дома было 75 лет, ее мужу — 71. На месте трагедии работают следователи. Дознаватели отдела надзорной деятельности выясняют причину пожара. Тела погибших все еще находятся в сгоревшем доме.
Сгорел автомобиль, стоявший во дворе
Автор видео Анастасия Солодкова
По предварительным данным, пожар возник снаружи дома — возле хозпостроек. Предполагают, что хозяева выбросили тлеющую золу из печки близко от стены. Но соседи утверждают, что хозяева были очень аккуратные и не могли так безалаберно отнестись к безопасности.
-Очень благополучная, приличная семья была. Говорят, возгорание от пристройки началось. Я в золу не верю. Петровна не могла такого сделать, — уверена одна из соседок.
Дом погибших пенсионеров полностью сгорел
Автор видео Анастасия Солодкова
Крупный пожар произошел прямо напротив Сретенской церкви. Выгорел и второй дом №7 на ул. Лазо. Без крова осталась семья с тремя детьми. Они все живы живы. Но отмечают, что их жилище сгорело из-за того, что пожарные долго заправляли цистерны.
-Две машины приехали, вылили воду и поехали за водой. Пока ездили, огонь перекинулся на наш дом. И — все, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» хозяин второго сгоревшего дома.
Внутри выгорело все, серьезно пострадала и обшивка снаружи. Огонь уничтожил автомобиль, стоявший в ограде. Но погорельцы намерены отстраивать дом заново. Других вариантов, говорят, нет. Их друзья и родные уже обнародовали карту, на которую идет сбор средств в помощь погорельцам.
Пожарные разбирают завалы
Автор видео Анастасия Солодкова
Хозяйка пострадавшего дома №7 Людмила Ковалева говорит, что они остались живы благодаря соседям, которые их разбудили. За это она им очень благодарна. И будет благодарна тем, кто захочет откликнуться на их беду и помочь, чем может, для восстановления дома. Номер карты 4276440883533686 — для Людмилы Владимировны Ковалевой.
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