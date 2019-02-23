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Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Погибла пожилая супружеская пара. Огонь полностью уничтожил их дом и соседний, в котором проживала многодетная семья. Следователи работают на месте трагедии. Погорельцы просят о помощи.(ВИДЕО, ФОТО)

23.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Пожарные разбирают завалы, определяя очаг возгорания

В 10 часов утра 23 февраля пожарные продолжают проливать пожарище и разбирать сгоревшие конструкции на ул. Лазо в Бердске. Здесь в начале седьмого утра в субботу загорелся частный дом №5, в котором проживала пожилая супружеская пара.

Пенсионеры погибли. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» соседи, хозяйке дома было 75 лет, ее мужу — 71. На месте трагедии работают следователи. Дознаватели отдела надзорной деятельности выясняют причину пожара. Тела погибших все еще находятся в сгоревшем доме.

Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Сгорел автомобиль, стоявший во дворе

Автор видео Анастасия Солодкова

По предварительным данным, пожар возник снаружи дома — возле хозпостроек. Предполагают, что хозяева выбросили тлеющую золу из печки близко от стены. Но соседи утверждают, что хозяева были очень аккуратные и не могли так безалаберно отнестись к безопасности.

-Очень благополучная, приличная семья была. Говорят, возгорание от пристройки началось. Я в золу не верю. Петровна не могла такого сделать, — уверена одна из соседок.

Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Дом погибших пенсионеров полностью сгорел

Автор видео Анастасия Солодкова

Крупный пожар произошел прямо напротив Сретенской церкви. Выгорел и второй дом №7 на ул. Лазо. Без крова осталась семья с тремя детьми. Они все живы живы. Но отмечают, что их жилище сгорело из-за того, что пожарные долго заправляли цистерны.

-Две машины приехали, вылили воду и поехали за водой. Пока ездили, огонь перекинулся на наш дом. И — все, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» хозяин второго сгоревшего дома.

Внутри выгорело все, серьезно пострадала и обшивка снаружи. Огонь уничтожил автомобиль, стоявший в ограде. Но погорельцы намерены отстраивать дом заново. Других вариантов, говорят, нет. Их друзья и родные уже обнародовали карту, на которую идет сбор средств в помощь погорельцам.

Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Пожарные разбирают завалы

Автор видео Анастасия Солодкова

Хозяйка пострадавшего дома №7  Людмила Ковалева говорит, что они остались живы благодаря соседям, которые их разбудили. За это она им очень благодарна. И будет благодарна тем, кто захочет откликнуться на их беду и помочь, чем может, для восстановления дома. Номер карты 4276440883533686 — для Людмилы Владимировны Ковалевой.

 

 


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(1) Комментарий

  1. Фыва

    Вот вам и божий промысел… И зачем нам такой бог?

    Thumb up 4 Thumb down 16

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