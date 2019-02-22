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Служить в армии хочет молодежь Бердска

Пятый раз город занимает первое место в Новосибирской области по военно-патриотическому воспитанию.(ВИДЕО, ФОТО)

22.02.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Служить в армии хочет молодежь Бердска

В честь 23 февраля наградили лучших военных

21 февраля во Дворце культуры «Родина» прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

— День защитника Отечества — общий праздник. Он объединяет не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех нас — патриотов своей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интересами. Все мы — наследники великих побед, которые завоевывались нашими предками во все времена, и память о подвигах наших героических защитников является священной и бессмертной, — звучало со сцены.

Автор видео Елена Белоусова

В зале ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, поисковики и кадеты.
И. о. мэра Бердска Владимир Захаров и спикер горсовета Валерий Бадьин поздравили присутствующих с праздником, пожелали голубого чистого неба, здоровья и благополучия.

Валерий Георгиевич напомнил, что в Бердске 17 военно-патриотических клубов. Такого количества нет нигде в Новосибирской области. Пятый раз город занимает первое место в регионе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

— Это то, что хотят все ветераны, — чтобы дети росли в обстановке патриотизма, любви к своей Отчизне, своей Родине, — подчеркнул он.

Служить в армии хочет молодежь Бердска

Константин Федяшев

По мнению офицера-воспитателя Бердского казачьего кадетского корпуса Константина Федяшева, если любишь Родину, должен обязательно либо отслужить в армии, либо служить ей «по жизни». Он сам служил на флоте и считает, что армия дает чувство патриотизма, воспитывает и самодисциплину, и огромную ответственность за то, что ты делаешь:

— Я желаю всем мирного неба, а для этого нужны мы, мужчины, которые служат в армии, будут служить и воспитывают будущих защитников.

Служить в армии хочет молодежь Бердска

Алексей Батенев

По мнению руководителя бердского поискового клуба «Кондор» Алексея Батенева, молодежь хочет служить в армии. Из Бердского электромеханического колледжа на воинский первоначальный учет встало более 80 человек. Ребята ответственно относятся к этому, сами собирают документы и бегут военкомат.

— Армия сегодня — хороший билет в жизнь, хорошая школа мужества для мужчины. Парням всегда нравилась форма, нравилось оружие, они тянутся к патриотике и истории. Служба в армии — это бесценный жизненный опыт. Научиться жить в суровом мужском коллективе, научиться нести ответственность за свои поступки перед коллективом и государством и ощущать себя причастным к чему-то большему, чем ты сам. У нас общество воспитывает индивидуалистов, что ты никому ничего не должен и не обязан. А армия — это коллектив, воспитывает в людях, что ты должен, что ты обязан обществу, государству, а потом ты должен знать свои права. Сначала обязанности, потом права, — высказался руководитель «Кондора».

Служить в армии хочет молодежь Бердска

Николай Тарасенко

Начальник отделения военного комиссариата Николай Тарасенко закончил омское военное училище, служил в Новосибирске, в Сибирском военном округе, в Афганистане, в Бердске.

— Есть хорошее выражение: «Родину и родителей не выбирают». Для того, чтобы защищать Родину и родителей, нужна армия. Один знаменитый полководец однажды сказал, что «кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Защищать Родину нужно! Служить нужно! — подчеркнул Тарасенко.

Служить в армии хочет молодежь Бердска

Павел Плеханов

Учащийся бердского казачьего кадетского корпуса Павел Плеханов в будущем видит себя офицером российской армии. Он считает, что профессия военного востребована и служить Родине — благородно.


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