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Напала на беременную женщину бойцовая собака на Камчатке

Пострадавшая обратилась в полицию. Пес бросился на женщину, когда она выгуливала маленькую собачку.

22.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Напала на беременную женщину бойцовая собака на Камчатке

Пес был без намордника и поводка

Следователи Камчатки проводят проверку по сообщению средств массовой информации о нападении собаки бойцовской породы на беременную женщину, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

«Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что в городе Петропавловске-Камчатском на улице Звездная на беременную женщину напала собака бойцовской породы, в результате чего женщина получила телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего.
По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, данный инцидент произошёл несколько дней назад.

«Пострадавшая женщина обратилась в полицию, где ей дали направление на медицинскую экспертизу и разъяснили порядок обращения в суд», — сообщил РИА Новости представитель УМВД.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проведут с хозяевами собаки беседу о недопустимости выгула крупных домашних животных без поводка и намордника.

Источник: РИА Новости


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