КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-ю квартиру
продам 2-ю квартиру
Продам студию 89137154330 Светлана
продам студию
продам 2 к кв К Маркса 7
Продам 1-ком на Микрорайоне
Продам 1-к в центре Бердска
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима

Служить в армии хочет молодежь Бердска

Напала на беременную женщину бойцовая собака на Камчатке

Шаманы сожгли 5 верблюдов ради укрепления России под Иркутском

Трактористу присвоили звание «Почетный работник ЖКХ» Бердска

Мадуро закрывает границу Венесуэлы из-за «дешевого шоу» оппозиции

Инструкция: Как пересчитают пенсии по приказу Путина

3 партийца и 5 самовыдвиженцев рвутся в депутаты Бердска

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

Сон на боку избавляет от храпа и продлевает жизнь

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Пьяных подростков 27 раз за год задержали полицейские Бердска

Троих пришлось отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних. Подростки стали совершать меньше преступлений, а вот женщины — чаще.

22.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Пьяных подростков 27 раз за год задержали полицейские Бердска

Особо буйных и неадекватных нарушителей заковывают в наручники

О криминогенной обстановке в Бердске рассказал депутатам Бердска главный полицейский города Владимир Соколов вчера, 21 февраля. Начальник бердской полиции отметил, что личный состав отдела видит имеющиеся проблемы, а задачи направленные на их устранение — поставлены. Не смотря на трудности в раскрытии преступлений полицейским Бердска удалось стать лучшими в Новосибирской области по результатам работы за 2018 год.

По словам Владимира Соколова оперативная обстановка в городе в целом характеризовалась ростом  числа зарегистрированных сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. В 2018 году таких сообщений было 23 063. Уровень преступности составил 151,4 преступления на 10 000 населения. Из зарегистрированных 1 568 преступлений около трети относятся к категории тяжких и особо тяжких.

-Произошло 5 убийств, все они раскрыты. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 2 преступления, которые направлены в суд. Предварительно расследовано 2 преступления с освоением бюджетных средств, — рассказал Владимир Соколов.

Начальник полиции отметил снижение числа преступлений совершенных рецидивистами. Преступники стали чаще идти на преступление трезвыми, не под действием наркотических или токсических средств. А вот преступления совершенные женщинами — участились.

В 2018 году активно проводилась работа по профилактике преступности. В том числе среди несовершеннолетних. Однако инспекторы ПДН составили 27 административных протоколов за распитие пива и алкоголя подростками и появление их пьяными в общественных местах.

Все же количество преступлений совершенные несовершеннолетними снизилось. Так, в 2018 году подростки совершили 22 преступления. Троих несовершеннолетних для предупреждения противоправных действий пришлось поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних подростков.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима Служить в армии хочет молодежь Бердска Напала на беременную женщину бойцовая собака на Камчатке

(1) Комментарий

  1. Аноним

    а вот сколько пьяных полицейских за год можно задержать? Ответ для бердчан простой- с этим явлением мы сталкиваемся каждый день и не только с пешими. А почему они так себя ведут- власть….и безнаказанность

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика