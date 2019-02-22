Пьяных подростков 27 раз за год задержали полицейские Бердска

О криминогенной обстановке в Бердске рассказал депутатам Бердска главный полицейский города Владимир Соколов вчера, 21 февраля. Начальник бердской полиции отметил, что личный состав отдела видит имеющиеся проблемы, а задачи направленные на их устранение — поставлены. Не смотря на трудности в раскрытии преступлений полицейским Бердска удалось стать лучшими в Новосибирской области по результатам работы за 2018 год.

По словам Владимира Соколова оперативная обстановка в городе в целом характеризовалась ростом числа зарегистрированных сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. В 2018 году таких сообщений было 23 063. Уровень преступности составил 151,4 преступления на 10 000 населения. Из зарегистрированных 1 568 преступлений около трети относятся к категории тяжких и особо тяжких.

-Произошло 5 убийств, все они раскрыты. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 2 преступления, которые направлены в суд. Предварительно расследовано 2 преступления с освоением бюджетных средств, — рассказал Владимир Соколов.

Начальник полиции отметил снижение числа преступлений совершенных рецидивистами. Преступники стали чаще идти на преступление трезвыми, не под действием наркотических или токсических средств. А вот преступления совершенные женщинами — участились.

В 2018 году активно проводилась работа по профилактике преступности. В том числе среди несовершеннолетних. Однако инспекторы ПДН составили 27 административных протоколов за распитие пива и алкоголя подростками и появление их пьяными в общественных местах.

Все же количество преступлений совершенные несовершеннолетними снизилось. Так, в 2018 году подростки совершили 22 преступления. Троих несовершеннолетних для предупреждения противоправных действий пришлось поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних подростков.