500 тыс. рублей на журналы и газеты дала библиотекам мэрия Бердска

Есть возможность не платить за дорогие журналы и читать их дома в уютном кресле у жителей Бердска. В бердских библиотеках журналы как и книги, можно брать на руки, а не только сидеть за ними в читальном зале.

Бердская централизованная библиотечная система выписала в первом полугодии 2019 года 115 наименований журналов и 15 наименований газет, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ЦБС Инна Суворова. На периодику для библиотек бердская горадминистрация выделила из бюджета на год 500 тыс. рублей.

Прошли те времена, когда почтовые ящики бердчан ломились от газет и журналов. Теперь немногие могут позволить себе выписать любимые издания. Чаще люди подписываются на городские газеты. На другие издания у них попросту не хватает денег. Но есть выход. Прийти в библиотеку и полистать ту периодику, которая по душе. Или взять с собой домой любимые журналы.

— Мы не выписываем все подряд. Каждый год проводим мониторинг. Если какое-то наименование читатели не спрашивают, мы убираем его из списка. Мы не можем быть расточительными, — отметила Суворова.

В этом году читатели с удовольствием изучат материалы о географии, флоре и фауне в журнале «Дискавери», мастерицы и модницы пролистают «Бурду» и обязательно возьмут себе что-то на заметку. Есть свои поклонники у «Каравана истории», где можно прочесть о разных известных личностях: писателях, литературоведах, актерах и многих других.

Бердчанки с удовольствием черпают информацию о стиле, макияже, красоте и здоровье из журнала «Все для женщин». Многие спрашивают журнал «Домашний очаг».

Из года в год остаются популярными «За рулем», «Звезда», «Здоровье».

— Одно время мы перестали выписывать журнал «За рулем». Он довольно дорогой. Но читатели его постоянно спрашивали, даже бердчанки для своих мужей. И мы благодаря анализу возобновили подписку. Сейчас выписываем по два экземпляра, — подчеркнула Инна Валентиновна.

Интересен журнал «Идеи вашего дома», где читатели могут почерпнуть полезную информацию о дизайне, ремонте, современных отделочных материалах.

С давнего времени пользуются спросом литературные журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Огонек», «Смена», «Подвиг», «Сибирские огни», «Юность» и другие.

Сама Инна Суворова с удовольствием читает «Новый мир» и «Наш современник».

— Что самое интересное в литературных журналах, это то, что почти все авторы, которые получают литературные премии, и «Большую книгу», и «Русский букер», или входят в шорт-лист, начинали печататься с небольшими рассказами, заметками, повестями в литературных журналах. Хочешь узнать, как развивается и растет автор, смело бери литературный журнал и посмотри, что он пишет. Даже если сегодня этого автора не знают, то точно через три-пять лет этот автор будет номинантом на какую-нибудь премию, — заверила Инна Валентиновна.

Для юных читателей выписывают много интересных журналов, есть «Наш Филлиппок», «Веселый затейник», «Веселый колобок».

Любимые ни одним поколением бердчан «Веселые картинки» и «Мурзилка» продолжают оставаться на пике популярности. Даже если дети не читали их, журналы для них берут папы с мамами или бабушки с дедушками.

Есть свои читатели у женского православного журнала «Славянка». Некоторые бердчанки с нетерпением ждут, когда выйдет следующий номер.

В Бердске живут немало дачников и поэтому у нас очень популярны журналы по садоводству и огородничеству, отметила Суворова. В библиотеке можно всегда найти такие журналы как «Приусадебное хозяйство» и его приложения, а также другие с полезными для дачников советами.