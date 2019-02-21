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Забор и новая детская площадка появятся в городском парке Бердска

Проект находится на этапе согласования. Если его утвердят в полном объеме, парк огородят и наведут в нем красоту.

21.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Забор и новая детская площадка появятся в городском парке Бердска

В проекте реконструкции городского парка есть пункт о замене старой детской площадки

Реконструкция предстоит городскому парку культуры и отдыха в Бердске. Вернее, в большей степени одной из его половин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году горпарк ждет второй этап реконструкции, той части, которая находится ближе к ул. К. Маркса. Половина парка уже заасфальтирована, там установлены новые урны и скамейки, старые деревья заменили на новые. В проект не вошли танцплощадка и общественный парковый туалет. Но в 2019 году проведут их экспертизу, чтобы понять: поддадутся ли они реконструкции или их нужно сносить и строить новые.

— Сейчас проект реконструкции находится на этапе согласования. Готовится большой объем работ. И если он будет выполнен — это будет здорово. В проект включены ограждение, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари и многое другое. Пока неизвестно, пройдет ли он согласование и экспертизу в полном объеме. Вначале речь шла об одной сумме, 16 млн рублей, но так как мы попадаем под проект агломерации с Академгородком, финансирование увеличили. Скорее всего, в конце февраля сумма будет известна. Если реконструкция пройдет в полном объеме, в парке будет все красиво. И деревья старые уберем — посадим новые, установим фонари, скамейки. И везде будет асфальт. Новая детская площадка с покрытием появится, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов.


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