Путин заявил о возможной угрозе отключения России от интернета

Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.

Глава государства подчеркнул, что не может говорить за «наших партнеров», но подобное решение им самим нанесет колоссальный ущерб, передает РИА Новости.

По мнению президента, отключение России от глобальной Сети ударит по инициаторам этого как экономически, так и политически. Помимо этого, проблемы возникнут у их спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал Путин.

Несмотря на то, что такое развитие событий остается маловероятным, глава государства призвал действовать на опережение и создавать независимые ни от кого сегменты Сети.

Путин подчеркнул, что сама отключать себя от интернета Россия не будет.

При этом, по его словам, в цифровой сфере, как и в других, чем больше суверенитета у государства, тем лучше.

Президент отметил, что отрасль нужно развивать, не жалеть денег, «и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире вообще и для нашей страны в частности».