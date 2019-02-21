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Путин заявил о возможной угрозе отключения России от интернета
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Весь мир пытается сейчас осуществить программу доступного бесплатного спутникового интернета для всех, однако Рассеюшка никак не может допустить этого, даже частоты согласовать. Неужели непонятно для чего эти визги про суверенный интернет? Откуда вдруг возьмутся супостаты, которые нас от него будут отключать? Думаю, ответ очевиден.
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Да какое согласование частот? Отдельные деятели из вертикали власти РФ уже даже обещали сбивать спутники системы глобального интернета над суверенной российской территорией.
Такая вот «угроза отключения россии извне»
Короче «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Всё по сценарию.
10 5
Ты про пенсионный возраст тоже говорил что маловероятно и невозможно.
8 3
попахивает-КНДР.
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