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Путин заявил о возможной угрозе отключения России от интернета

Но назвал такое развитие событий маловероятным. И подчеркнул, что сама отключать себя от интернета Россия не будет.

21.02.2019 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.
 
Путин заявил о возможной угрозе отключения России от интернета

Владимир Путин

Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.

Глава государства подчеркнул, что не может говорить за «наших партнеров», но подобное решение им самим нанесет колоссальный ущерб, передает РИА Новости.

По мнению президента, отключение России от глобальной Сети ударит по инициаторам этого как экономически, так и политически. Помимо этого, проблемы возникнут у их спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал Путин.

Несмотря на то, что такое развитие событий остается маловероятным, глава государства призвал действовать на опережение и создавать независимые ни от кого сегменты Сети.
Путин подчеркнул, что сама отключать себя от интернета Россия не будет.

При этом, по его словам, в цифровой сфере, как и в других, чем больше суверенитета у государства, тем лучше.

Президент отметил, что отрасль нужно развивать, не жалеть денег, «и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире вообще и для нашей страны в частности».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Весь мир пытается сейчас осуществить программу доступного бесплатного спутникового интернета для всех, однако Рассеюшка никак не может допустить этого, даже частоты согласовать. Неужели непонятно для чего эти визги про суверенный интернет? Откуда вдруг возьмутся супостаты, которые нас от него будут отключать? Думаю, ответ очевиден. :-D :-D

    Thumb up 13 Thumb down 6

    • Аноним

      Да какое согласование частот? Отдельные деятели из вертикали власти РФ уже даже обещали сбивать спутники системы глобального интернета над суверенной российской территорией.

      Такая вот «угроза отключения россии извне» :-D

      Короче «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Всё по сценарию.

      Thumb up 10 Thumb down 5

  2. Эрвин

    Ты про пенсионный возраст тоже говорил что маловероятно и невозможно.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  3. ывапр

    попахивает-КНДР.

    Thumb up 1 Thumb down 2

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