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Снега на 2 млн рублей вывезут до 15 апреля с улиц Бердска

Один подрядчик уже убирает от снега бердские улицы. Но перед паводком требуется большее число машин и рабочих и рабочих рук, чтобы город не утонул.

20.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Снега на 2 млн рублей вывезут до 15 апреля с улиц Бердска

Снег возят на снегоотвал на кладбищенской дороге

Центр муниципальных услуг Бердска 19 февраля объявил второй аукцион на поиск подрядчика по вывозу снега. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля.

Договор действует до 15 апреля. Подрядчику до этого времени городской бюджет готов заплатить 1 млн рублей. Предполагается, что за полтора месяца с улиц Бердска вывезут 10 тыс. кубометров снега.

Согласно документам закупки подрядчик обязуется осуществить выполнение работ по погрузке и вывозу снега и сдать результат работ заказчику. Подрядчику необходимо организовать не менее двух рабочих для ручной очистки от снега труднодоступных мест (дорожные знаки, светофоры, ограждения, остановки, газоны и т. д). Подрядчик обязан выполнить работы в течение одних суток с момента получения заявки на вывоз снега.

Складировать снег  разрешено только на снегоотвал, расположенный напротив садового общества «Бытовик» (дорога на городское кладбище).

Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды, возмещению третьим лицам ущерба, причиненного при выполнении данных работ.

Используемый специализированный автотранспорт подрядчика должен иметь государственную регистрацию и технический осмотр в установленном порядке.

— Подрядчик предоставляет ежедневный отчет о выполненных работах. Оценка качества выполнения работ по очистке от снега улично-дорожной сети Бердска проводится путем визуального осмотра убранной территории. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту выполненных работ, — сказано в документах закупки.

Аналогичный аукцион разыграл ЦМУ две недели назад, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда значились такие же суммы, объемы, условия и сроки контракта.

Как объяснил руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов, один подрядчик с объемами снега в канун массового таяния не справится.

-Зайдет один подрядчик, у которого есть 3-4 машины. А нам перед паводком нужно вывозить снег с меньшим промежутком времени, чтобы вывезти больший объем. Решили, что пусть будет два подрядчика, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Совбанов.

По его словам первый подрядчик, который выиграл аукцион в начале февраля уже работает — вывозит снег с городских улиц.


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