Снега на 2 млн рублей вывезут до 15 апреля с улиц Бердска

Центр муниципальных услуг Бердска 19 февраля объявил второй аукцион на поиск подрядчика по вывозу снега. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля.

Договор действует до 15 апреля. Подрядчику до этого времени городской бюджет готов заплатить 1 млн рублей. Предполагается, что за полтора месяца с улиц Бердска вывезут 10 тыс. кубометров снега.

Согласно документам закупки подрядчик обязуется осуществить выполнение работ по погрузке и вывозу снега и сдать результат работ заказчику. Подрядчику необходимо организовать не менее двух рабочих для ручной очистки от снега труднодоступных мест (дорожные знаки, светофоры, ограждения, остановки, газоны и т. д). Подрядчик обязан выполнить работы в течение одних суток с момента получения заявки на вывоз снега.

Складировать снег разрешено только на снегоотвал, расположенный напротив садового общества «Бытовик» (дорога на городское кладбище).

Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды, возмещению третьим лицам ущерба, причиненного при выполнении данных работ.

Используемый специализированный автотранспорт подрядчика должен иметь государственную регистрацию и технический осмотр в установленном порядке.

— Подрядчик предоставляет ежедневный отчет о выполненных работах. Оценка качества выполнения работ по очистке от снега улично-дорожной сети Бердска проводится путем визуального осмотра убранной территории. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту выполненных работ, — сказано в документах закупки.

Аналогичный аукцион разыграл ЦМУ две недели назад, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда значились такие же суммы, объемы, условия и сроки контракта.