КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Священников обидела водка с куполами в Красноярске

Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле

Около 200 000 рублей собрали погорельцам читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Силовики задержали топ-менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

ФАС: цены на продукты растут ради прибыли производителей

Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

Эсминец США вошел в Черное море

Пенсию Гитлера продолжают платить экс-нацистам из Бельгии

Не знают о долгах КБУ его руководители в Бердске

Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

29-летний Денис Шалдов будет представлять Бердск в Молодежном парламенте региона. Он оставил позади шестерых соперников.

20.02.2019 Фото: ТИК Бердска Нет комментариев
 
Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

Денис Шалдов стал членом Молодежного парламента от Бердска

Бердчане 19 февраля выбрали своего представителя в Молодежный парламент Новосибирской области. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» глава территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, победу на выборах одержал Денис Шалдов, 29-летний директор «Искитимского завода строительных материалов».

Он набрал 38,1% голосов. За него проголосовало 466 человек.

Всего в выборах участвовало 7 кандидатов — представители различных предприятий и учебных заведений. В Бердске был открыт единственный избирательный участок — в Городском доме культуры.

По данным ТИК, всего в голосовании участвовало 1253 человека.

Голоса распределились так: Семен Блынский — 14,9% (183), Сергей Василенко — 3,6% (45), Максим Диваков — 9,8% (121), Сергей Петин — 12% (147), Игорь Попов — 17% (209), Алексей Роголь — 4,3% (53).


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Священников обидела водка с куполами в Красноярске Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле Требует ликвидировать свалку мусора под окнами своего дома жительница Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика