Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

Бердчане 19 февраля выбрали своего представителя в Молодежный парламент Новосибирской области. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» глава территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, победу на выборах одержал Денис Шалдов, 29-летний директор «Искитимского завода строительных материалов».

Он набрал 38,1% голосов. За него проголосовало 466 человек.

Всего в выборах участвовало 7 кандидатов — представители различных предприятий и учебных заведений. В Бердске был открыт единственный избирательный участок — в Городском доме культуры.

По данным ТИК, всего в голосовании участвовало 1253 человека.

Голоса распределились так: Семен Блынский — 14,9% (183), Сергей Василенко — 3,6% (45), Максим Диваков — 9,8% (121), Сергей Петин — 12% (147), Игорь Попов — 17% (209), Алексей Роголь — 4,3% (53).