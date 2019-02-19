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В «Гонке героев» в Москве завоевала «бронзу» семья Яниных из Бердска

35-ти командам организаторы приготовили 35 испытаний на 10-километровой дистанции по столичным сугробам. Бердские экстремалы успешно добрались до третьего места.

19.02.2019 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Один комментарий
 
В Гонке героев в Москве завоевала бронзу семья Яниных из Бердска

На чествовании победителей. Бердчане на фото в центре

Бердские экстремалы Денис и Елена Янины вновь показали отличный результат! На этот раз в Гонке героев «Зима», которая состоялась 16 февраля в Москве, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд. Им предстояли нелегкий забег на 10 километров по московским сугробам. Организаторы подготовили 35 экстремальных испытаний.

По итогам в командном зачете семья Яниных из Бердска завоевала бронзовую медаль. И это неплохой результат, считает Елена Янина. Отмечает, что это удачное начало нового сезона.

Уже в мае Елена и Денис Янины планируют отправиться на Bison Race в Беларусь, но уже вместе со своей старшей дочерью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре 2018 года Янины выиграли очередной этап «Гонки героев», который проходил в Сочи. Тогда их чествовали в бердской мэрии.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дениска Молодец!

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