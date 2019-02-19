В «Гонке героев» в Москве завоевала «бронзу» семья Яниных из Бердска

Бердские экстремалы Денис и Елена Янины вновь показали отличный результат! На этот раз в Гонке героев «Зима», которая состоялась 16 февраля в Москве, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Всего в соревнованиях приняли участие 35 команд. Им предстояли нелегкий забег на 10 километров по московским сугробам. Организаторы подготовили 35 экстремальных испытаний.

По итогам в командном зачете семья Яниных из Бердска завоевала бронзовую медаль. И это неплохой результат, считает Елена Янина. Отмечает, что это удачное начало нового сезона.

Уже в мае Елена и Денис Янины планируют отправиться на Bison Race в Беларусь, но уже вместе со своей старшей дочерью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре 2018 года Янины выиграли очередной этап «Гонки героев», который проходил в Сочи. Тогда их чествовали в бердской мэрии.