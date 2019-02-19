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Чубайс пожелал «счастливой старости» вышедшему на свободу экс-полконику ГРУ Квачкову

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Чубайса, однако суды выносили оправдательный приговор. ​В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа.

19.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Чубайс пожелал счастливой старости вышедшему на свободу экс полконику ГРУ Квачкову

Экс-полковника не наказали за экстремизм

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пожелал «счастливой старости» бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которого освободили от наказания по делу об экстремизме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — сказал он.

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Чубайса, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательный приговор по этому делу.​

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении организации вооруженного мятежа, но Верховный суд сократил срок до восьми лет. В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Согласно обвинению в колонии он записал видеообращение на мобильный телефон с призывами к насилию в «отношении представителей государственной власти».

В связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ суд освободил Квачкова от наказания. Адвокат Андрей Виканов рассказал РБК, что экс-полковника отпустят из колонии 19 февраля.

Источник: РБК


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