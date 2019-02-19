Чубайс пожелал «счастливой старости» вышедшему на свободу экс-полконику ГРУ Квачкову

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пожелал «счастливой старости» бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которого освободили от наказания по делу об экстремизме. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — сказал он.

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Чубайса, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательный приговор по этому делу.​

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении организации вооруженного мятежа, но Верховный суд сократил срок до восьми лет. В августе 2017 года Квачкова приговорили к полутора годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Согласно обвинению в колонии он записал видеообращение на мобильный телефон с призывами к насилию в «отношении представителей государственной власти».

В связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ суд освободил Квачкова от наказания. Адвокат Андрей Виканов рассказал РБК, что экс-полковника отпустят из колонии 19 февраля.

Источник: РБК