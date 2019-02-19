Друзь после скандала на телешоу едет зарабатывать в Америку

Пока в России не утихает шумиха вокруг знатока «Что? Где? Когда?», сам Александр Друзь пакует чемоданы перед отъездом в Калифорнию. Там он планирует провести мастер-класс и презентовать свою новую книгу для детей. «МК» связались с организаторами мероприятия.
Напомним, что Друзя обвинили в подкупе продюсера телепрограммы «Кто хочет стать миллионером», чтобы выиграть 3 млн рублей. Друзь заявил, что это продюсер сделал ему предложение поделиться деньгами за выигрыш.
Информация о грядущем мероприятии в соцсети анонсировала дочь Александра Друзя Инна.
В комментариях к посту женщине задали вопрос: «Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?». Инна ответила: «Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были».
Чуть ниже друг семьи пожелал Александру Друзю забыть о скандале: «Передайте папе, чтобы выкинул эту историю из головы. Забыли, предали забвению, стерли из памяти. Все проехали». Дочь Друзья ответила: «Спасибо, передам».
Мы связались с организаторами мероприятия.
-Презентация книги состоится, не смотря на скандал?
-Конечно. Мы и не думали ничего отменять.
-Сам Друзь тоже не стал переносить?
-Поймите, это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить.
-Вход бесплатный?
-Вход от 5 долларов с человека.
-Сколько стоит сама книга?
-По нашей информации, книга стоит 20 долларов вместе с автографом автора.
Детская книга Александра Друзья называется «Эня, Томас и другие». В сборник также вошли и стихи знатока. Не смотря на то, что книга рассчитана на детей от 1 года до 10 лет, встреча планируется для взрослой аудитории.
Второе мероприятие, в котором примет участие Александр Друзь — мастер-класс. Место проведения — Калифорния. В анонсе указано: «Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье. А также разберем наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания. Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10