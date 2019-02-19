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Друзь после скандала на телешоу едет зарабатывать в Америку

Дочь знатока Инна: «Ничего особенного не происходит. Клеветники и завистники были всегда».

19.02.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Нет комментариев
 
Друзь после скандала на телешоу едет зарабатывать в Америку

Александр Друзь — знаменитый знаток

Пока в России не утихает шумиха вокруг знатока «Что? Где? Когда?», сам Александр Друзь пакует чемоданы перед отъездом в Калифорнию. Там он планирует провести мастер-класс и презентовать свою новую книгу для детей. «МК» связались с организаторами мероприятия.

Напомним, что Друзя обвинили в подкупе продюсера телепрограммы «Кто хочет стать миллионером», чтобы выиграть 3 млн рублей. Друзь заявил, что это продюсер сделал ему предложение поделиться деньгами за выигрыш.

Информация о грядущем мероприятии в соцсети анонсировала дочь Александра Друзя Инна.

В комментариях к посту женщине задали вопрос: «Презентация состоится в свете разорвавшейся информационной гранаты?». Инна ответила: «Состоится. Ничего особенного не происходит, клеветники и завистники всегда были».

Чуть ниже друг семьи пожелал Александру Друзю забыть о скандале: «Передайте папе, чтобы выкинул эту историю из головы. Забыли, предали забвению, стерли из памяти. Все проехали». Дочь Друзья ответила: «Спасибо, передам».

Мы связались с организаторами мероприятия.

-Презентация книги состоится, не смотря на скандал?

-Конечно. Мы и не думали ничего отменять.

-Сам Друзь тоже не стал переносить?

-Поймите, это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить.

-Вход бесплатный?

-Вход от 5 долларов с человека.

-Сколько стоит сама книга?

-По нашей информации, книга стоит 20 долларов вместе с автографом автора.

Детская книга Александра Друзья называется «Эня, Томас и другие». В сборник также вошли и стихи знатока. Не смотря на то, что книга рассчитана на детей от 1 года до 10 лет, встреча планируется для взрослой аудитории.

Второе мероприятие, в котором примет участие Александр Друзь — мастер-класс. Место проведения — Калифорния. В анонсе указано: «Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье. А также разберем наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания. Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции».

Источник: МК


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