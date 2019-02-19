Травников назначил нового главу региональной Госжилинспекции

Губернатор Андрей Травников представил участникам оперативного совещания нового главу государственной жилищной инспекции Новосибирской области – им стал Александр Полищук. Сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе регионального правительства.
«Вы приступаете к работе в непростой для сферы период, в связи с погодными условиями. Зимой любая погода накладывает определенные требования – в морозы это дополнительная нагрузка на коммунальные системы, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, а в период потепления – это дополнительный спрос с тех организаций, которые отвечают за содержание территории и зданий. Эти вопросы напрямую связаны с безопасностью людей. Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко подходила к вопросам содержания территории, это может провоцировать гололедные травмы, и самое главное, к содержанию кровель зданий. К сожалению, уже в этом сезоне, в других городах, были случаи, в том числе смертельные, когда люди гибли из-за падения снега и льда с кровель. На это нужно обратить особое внимание, и жестко требовать», – подчеркнул, обращаясь к Александру Полищуку, глава региона.
Также губернатор поручил главе ГЖИ подключиться к работе над законом о прилегающих территориях. «Считаю, что закон долгожданный, он позволит требовать качественного содержания территории, прилегающей к объектам юридических лиц, и по сути дела, позволит не оставлять белых пятен на территории наших населенных пунктов, за которые бы никто не отвечал», – отметил Андрей Травников.
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А куда дели старого?
Тот, который вроде на персонажа из «Собака Баскервиллей» был похож
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