Травников назначил нового главу региональной Госжилинспекции

Губернатор Андрей Травников представил участникам оперативного совещания нового главу государственной жилищной инспекции Новосибирской области – им стал Александр Полищук. Сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе регионального правительства.

«Вы приступаете к работе в непростой для сферы период, в связи с погодными условиями. Зимой любая погода накладывает определенные требования – в морозы это дополнительная нагрузка на коммунальные системы, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, а в период потепления – это дополнительный спрос с тех организаций, которые отвечают за содержание территории и зданий. Эти вопросы напрямую связаны с безопасностью людей. Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко подходила к вопросам содержания территории, это может провоцировать гололедные травмы, и самое главное, к содержанию кровель зданий. К сожалению, уже в этом сезоне, в других городах, были случаи, в том числе смертельные, когда люди гибли из-за падения снега и льда с кровель. На это нужно обратить особое внимание, и жестко требовать», – подчеркнул, обращаясь к Александру Полищуку, глава региона.

Также губернатор поручил главе ГЖИ подключиться к работе над законом о прилегающих территориях. «Считаю, что закон долгожданный, он позволит требовать качественного содержания территории, прилегающей к объектам юридических лиц, и по сути дела, позволит не оставлять белых пятен на территории наших населенных пунктов, за которые бы никто не отвечал», – отметил Андрей Травников.