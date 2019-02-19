Погиб водитель автобуса из Казани в столкновении с большегрузом на трассе Р-255 «Сибирь»

Вчера, 18 февраля, около 19.50 42-летний водитель грузового автомобиля «Скания» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны г. Юрга в направлении Новосибирска.

В пути следования на 137-м километре он не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом «Хендай» под управлением 32-летнего жителя Казани.

В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажир автобуса – 41-летний житель Республики Марий Эл и водитель грузового автомобиля.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.