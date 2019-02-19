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96% жителей Курил не хотят «отдаваться» Японии

По итогам опроса сахалинские депутаты приняли заявление о позиции островного парламента по неприкосновенности островов и территориальной целостности страны.

19.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
96% жителей Курил не хотят отдаваться Японии

Курильские острова принадлежат России

Подавляющее большинство опрошенных жителей южных островов Курильской гряды высказались против их передачи Японии, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

«Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных, считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова. Полученные данные опроса устойчивы, а мнение населения Курильских островов подтверждено предыдущим исследованием ВЦИОМ, проведенного в конце января 2019 года», — говорится в исследовании.

При этом социологи подчеркнули, что такого мнения придерживаются люди различных возрастных категорий на разных островах архипелага.

Исследование проводили с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп более 50 интервьюеров в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). За это время они опросили 7 тысяч 695 человек старше 18 лет (это около 70% от числа совершеннолетних жителей островов).

Реакция сахалинских депутатов и властей
По итогам опроса сахалинские депутаты приняли текст заявления о позиции островного парламента по неприкосновенности островов и территориальной целостности страны.

«Сахалинская областная дума, исходя из положений Конституции Российской Федерации, на протяжении многих лет заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области. Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный этой темой, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей Курильских островов на предмет их личного отношения к территориальной принадлежности островов», — говорится в документе.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко заявил, что полностью разделяет позицию президента России Владимира Путина, депутатов и местных жителей в вопросе о принадлежности островов.
«Мы все едины в этом вопросе — от главы государства до местного жителя. Люди живут там, строят свои планы, вопрос территориальных притязаний надо завершить», — рассказал он журналистам.

Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В ноябре прошлого года после встречи Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны заявили об ускорении переговоров по мирному соглашению и Курилам. За основу взяли Декларацию 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Токио.

Четырнадцатого января в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды».

Источник: РИА Новости


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