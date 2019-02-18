Нашла ключи от авто

Фекалии: Завалили снегом канализационный колодец с подпором в Бердске
Отключать горячую воду разрешат на срок не более трех дней
Знаменитый квартал Красных фонарей ликвидируют в Амстердаме
Голос соблазнил: Дала PIN-код банковской карты по телефону мошеннику жительница Бердска
Улицу Рогачева кадастровой стоимостью 1 рубль внесли в имущество Бердска
Предметом роскоши для россиян считает лимоны автор Forbes
НДС, рост тарифа и холодная зима повлияли на счет за отопление по 1/12 в Бердске
Упасть в открытый колодец рискуют дети в Микрорайоне Бердска
Браконьеры незаконно выловили 65 тонн корма для рыб в Новосибирской области
Один дома: Спасатели освободили 3-летнего малыша из запертой квартиры в Бердске