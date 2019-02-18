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Браконьеры незаконно выловили 65 тонн корма для рыб в Новосибирской области

Ущерб государству от вылова рачков без квот оценивается в 22 млн рублей. Биоресурсы перерабатывали для продажи в том числе за пределами России.

18.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Браконьеры незаконно выловили 65 тонн корма для рыб в Новосибирской области

Артемии водятся в озерах

Бизнесмены незаконно выловили десятки тонн артемии в Новосибирской области, сообщили в главке МВД.

-Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов и легализации имущества, полученного преступным путем. В результате противоправной деятельности злоумышленниками причинен ущерб государству в размере около 22 миллионов рублей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, директор коммерческого предприятия создала организованную группу, в которую вовлекла пятерых местных жителей в возрасте от 33 до 51 года. На территории Новосибирской области фигуранты без соответствующих квот и разрешений выловили из озер около 65 тонн артемии на стадии цист. Незаконно добытые биоресурсы сообщники доставляли в Новосибирск, где перерабатывали для дальнейшей реализации, в том числе, за пределами Российской Федерации.

-Предполагаемому организатору незаконного бизнеса предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 и частью 2 статьи 174.1 УК РФ. Остальным фигурантам – по части 3 статьи 256 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу, — отметила Ирина Волк.

Артемии — это собирательное название водных ракообразных рода Artemia. Особую ценность эти рачки приобрели в аквариумистике в качестве корма для рыб и мальков. Они размножается с помощью кист (яиц), которые могут храниться на протяжении длительного времени при различных условиях. Таким образом, высушенная киста является наиболее удобной формой живого корма. Ежегодно реализуется свыше 2000 тонн этого продукта по всему миру.


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