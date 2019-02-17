Полностью сгорел 2-этажный частный дом в Бердске

Пожар в частном доме Бердска произошел в субботу.

16 февраля в 12:40 на ул. Искитимской в Бердске загорелся частный дом №62. В результате пожара огнем 2-этажный дом уничтожен полностью.

В 14:50 пожар был ликвидирован, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

По предварительной информации, пострадавших среди людей нет. Хозяин сгоревшего дома успел выгнать из гаража автомобиль.

Причины пожара установит дознание.