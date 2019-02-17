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Видео обрушения пяти этажей в университете Санкт-Петербурга

Под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурга могут находиться люди. (ВИДЕО СРАЗУ ПОСЛЕ ОБРУШЕНИЯ)

17.02.2019 Фото: http://www.iarex.ru 3 коммент.
 
Видео обрушения пяти этажей в университете Санкт Петербурга

В разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи

Под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурга, где в субботу произошло обрушение кровли в одном из его корпусов, могут находиться люди, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, пишет РИА Новости.
Глава МЧС отметил, что люди в той части здания, которая обрушилась, не должны были быть, но не исключил, что кто-то мог случайно там находиться.
Зиничев добавил, что пострадавших в результате обрушения нет. По его словам, после того, как следователи завершат свою работу, спасатели займутся укреплением перекрытий и демонтажем нависающих конструкций, а также разбором завалов.
Вечером в субботу в корпусе ИТМО на улице Ломоносова частично обрушились перекрытия и кровля. Предварительная причина — нарушение технологий при строительных работах. По последним данным, погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 86 человек. Возбуждено уголовное дело.

Видео Пятый канал

По сообщению МЧС, известие  о происшествии по адресу: ул. Ломоносова, д. 9 поступило в 17:19.

В разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В результате происшествия погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших так же не поступало.

К ликвидации происшествия привлечено от МЧС: 30 единиц техники и 246 человек личного состава.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    В результате происшествия погибших не обнаружено.
    Сведений о пострадавших так же не поступало.
    Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев отметил, что люди в той части здания, которая обрушилась, не должны были быть…
    =-O %)
    Альтернативная история, альтернативные новости, альтернативные ЧС, происходящие в одно и то же время в одном и том же месте одной и той же страны…
    Студенты из Вьетнама, Монголии и Китая оказались в ловушке при обвале в корпусе ИТМО.
    — У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия.

    Как обрушить пять этажей ИТМО и никого не убить: главное о чудесном спасении 80 cтудентов и преподавателей в Петербурге
    «Под завалами семь человек, а может быть и двадцать, выживших снимают лестницами прямо из окон, с пятого этажа видно первый, а вместо крыши в здании зияет голубое петербургское небо»
    https://www.fontanka.ru/2019/02/16/066/

    Thumb up 2 Thumb down 5

    • Аноним

      эта конкретная часть здания вообще в ремонте была!
      там не было никаких занятий — только рабочие, которые по сути кап.ремонт осуществляли!
      не нагоняйте бреда, если не знаете

      Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      фонтанка — совсем в гадюшник превратилась и скатилась в желтуху.
      скоро при инопланетян писать будут и про пятого мужа пугачевой такими темпами

      Thumb up 1 Thumb down 3

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