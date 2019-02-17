Видео обрушения пяти этажей в университете Санкт-Петербурга

Под завалами в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурга, где в субботу произошло обрушение кровли в одном из его корпусов, могут находиться люди, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, пишет РИА Новости.

Глава МЧС отметил, что люди в той части здания, которая обрушилась, не должны были быть, но не исключил, что кто-то мог случайно там находиться.

Зиничев добавил, что пострадавших в результате обрушения нет. По его словам, после того, как следователи завершат свою работу, спасатели займутся укреплением перекрытий и демонтажем нависающих конструкций, а также разбором завалов.

Вечером в субботу в корпусе ИТМО на улице Ломоносова частично обрушились перекрытия и кровля. Предварительная причина — нарушение технологий при строительных работах. По последним данным, погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 86 человек. Возбуждено уголовное дело.

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По сообщению МЧС, известие о происшествии по адресу: ул. Ломоносова, д. 9 поступило в 17:19.

В разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В результате происшествия погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших так же не поступало.

К ликвидации происшествия привлечено от МЧС: 30 единиц техники и 246 человек личного состава.