Афган вспоминали в Бердске: Очень горько, что ребята ушли молодыми пацанами

15 февраля у мемориала Воинскому братству защитников Отечества в Бердске собрались почить память и отдать дань уважения подвигу земляков, погибших в годы афганской войны и в других локальных войнах.
Торжественный митинг начали с поднятия флагов Российской Федерации и Советского Союза. Это право предоставили члену Российского Союза ветеранов Афганистана, почетному гражданину города Бердска Борису Ионову.
Автор видео Елена Белоусова
Поздравляя собравшихся со знаменательной датой, Борис Юрьевич пожелал счастья и чистого, мирного неба:
— Дорогие мои братишки, все, с кем я прошел Афганистан, жители нашего славного города, гости. У меня сегодня очень простая задача — я хочу поздравить вас всех с этой датой. Это серьезная дата. Когда мы выходили из Афганистана, нам чего только не пророчили. А мы здесь. Мы выжили. Мы помним.
Председатель Бердского отделения Всероссийского общества ветеранов Афганистана Александр Левчик, подчеркнул, что люди, прошедшие горнило той десятилетней войны с честью и достоинством выполнили свой воинский интернациональный долг. Многие семьи потеряли своих близких в этой войне. Пять воинов-бердчан не вернулись из Афганистана.
Память погибших почтили минутой молчания.
С дрожащим голосом и едва сдерживая слезы Любовь Шурмелева, мама сержанта Сергея Шурмелева, погибшего в Чечне, обратилась от имени всех матерей, потерявших своих детей в горячих точках, поблагодарила участников войны за то, что они достойно выполнили свой долг перед Родиной.
Люди стояли в очереди, чтобы возложить цветы к памятному камню погибшим в Афганистане.
Руководитель бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев пришел на митинг с группой студентов Бердского электромеханического колледжа возложить цветы в память о погибших воинах и в знак уважения к историческому прошлому.
По его словам, сегодня среди молодежи многие слышали про Афганистан, но не знают, где он находится на карте и «сколько мы там были и сколько потеряли человек». Поисковики проводят в коллежде пятиминутки и рассказывают об этом.
— Нужно чтобы молодежь знала и помнила подвиг воинов-героев,- подчеркивает Батенев.
Автор видео Елена Белоусова
На митинге не только первые лица Бердска, школьники и студенты, но и те, кто не по наслышке знает, что такое война.
Волею судьбы наш земляк Александр Петров попал в Афганистан в инженерные войска ВДВ сапером. Отслужив один год и один месяц, он подорвался на мине, в 1984 году его комиссовали. Бердчанин признается, что войну он вспоминает каждое утро. Время этого не стирает.
— Тяжело было пережить, что сидишь с кем-то, из одного котелка ешь, а проходят какие-то минуты, часы и человек погибает. В это невозможно поверить. 35 лет, как я вернулся с войны, а они стоят перед глазами, — горько вспоминает Александр, оставшийся на войне без ноги.
Александр Петров в Афганистане потерял ногу, подорвавшись на мине
Автор видео Елена Белоусова
Он признался«Курьер. Среда. Бердск» — ему очень горько, что «ребята ушли молодыми пацанами от нас».
— Но они ушли спасая наши жизни. Слов нет выразить свою боль о них. Годы идут, мы их не забываем. Я думаю, наши дети и внуки будут помнить, как мы помним своих дедов, прошедших гражданскую и Великую Отечественную войну. Мы в Афганистане повторили те же самые подвиги.
На мемориале Воинскому братству в Бердске
Памятный камень в честь бердчан, погибших в Афганистане
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