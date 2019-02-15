Вырос долг КБУ на 41 млн рублей из-за холодной зимы в Бердске

Отчитались о работе Комбината бытовых услуг за 2018 год перед депутатами, входящими в состав комитета по ЖКХ, замдиректора КБУ по экономике и финансам Олег Новичонок, а также коммерческий директор предприятия Семен Лапицкий сегодня, 15 февраля.

Представители КБУ отметили, что цифры предварительные, так как баланс предприятия подводится и говорить об итогах минувшего года можно ближе к апрелю этого года.

Так, кредиторская задолженность КБУ составила 473 млн рублей, а дебиторская задолженность увеличилась на 51 млн рублей. Как пояснили финансисты муниципального предприятия, увеличение задолженностей связаны с холодной зимой.

-Задолженность на 1 января касается основных поставщиков тепла. Прирост составил порядка 41 млн рублей. Это связано с тем, что год был холодным, увеличены объемы потребления контрагентов поставщиков ресурсов. Мы ожидали холодную зиму, — рассказал Олег Новичонок.

Замдиректора по экономике отметил, что выручка предприятия «вытягивается в прямую линию». Связано это опять же с холодной зимой, так как потребители услуг платили за тепло по системе 1/12. По прогнозам финансистов за счет этого фактора в 2019 году в бюджет КБУ поступят 100 млн рублей.

Руководство предприятия намерено потратить 52 млн рублей на улучшение системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. А также на проектирование коллектора, систему вентиляции, реконструкцию ЦТП, строительство теплосети к застройке на улице Салаирской и начало строительства водовода второго подъема.