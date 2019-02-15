Загрызли насмерть новорожденную девочку собаки в Томске

В Томске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу. об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в управлении СКР по Томской области.

Следственными органами томского Следственного комитета РФ по факту гибели младенца в результате нападения собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

-По предварительным данным, 13 февраля днем женщина, проживающая в частном секторе Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений, — рассказали подробности в СК.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия.