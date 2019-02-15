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Загрызли насмерть новорожденную девочку собаки в Томске

Мать вышла во двор, оставив месячную дочь в кроватке. В это время в доме остались немецкая овчарка и ротвейлер, которые растерзали младенца.

15.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Загрызли насмерть новорожденную девочку собаки в Томске

Домашние собака убили ребенка

В Томске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу. об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в управлении СКР по Томской области.

Следственными органами томского Следственного комитета РФ по факту гибели младенца в результате нападения собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

-По предварительным данным, 13 февраля днем женщина, проживающая в частном секторе Томска, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений, — рассказали подробности в СК.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия.


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Владелицу собак обвинять нельзя. Она же любит собак — свой человек, а ещё она же мать. Собак — само собой обвинять нельзя. Самым умным людям хорошо известно, что собаки — «самые добрые друзья», «просто так не нападут» и вообще лучше людей… Младенца обвинить — ну… тоже так себе…

    Значит остаётся только один вывод: «она сама загрызлась»

    Thumb up 8 Thumb down 13

  2. Аноним

    Вообще есть ещё здравое мышление?, жаль дитя..

    Thumb up 10 Thumb down 0

  3. Олеся

    Собачья ревность, она такая!

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Аноним

    А ведь гуляя с собаками она наверняка кричит прохожим «не бойтесь, они не кусаются».

    Thumb up 22 Thumb down 1

  5. ххх

    Почему такого нет ,например в Корее?

    Thumb up 2 Thumb down 3

  6. SAV

    Как можно оставить ребенка одного с такими псами. Да и вообще, почему собаки не на улице, а в доме. Что твориться, одни с собаками оставляют, другие в ванне, третьи голодом морят детей… Страшно и больно :(

    Thumb up 7 Thumb down 1

  7. Елена

    Чтобы понять все об этой стране, нужно прочесть комментарии. Ведь где то эти люди работают, ходят рядом. А мы думаем,что в России ничего не меняется…
    Одна горе-мать оставила собак наедине с новорожденным, а виноваты собаки. Это как к медведю в берлогу лечь и удивляться,что сожрал.

    Thumb up 5 Thumb down 2

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