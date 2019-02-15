Загрызли насмерть новорожденную девочку собаки в Томске
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Владелицу собак обвинять нельзя. Она же любит собак — свой человек, а ещё она же мать. Собак — само собой обвинять нельзя. Самым умным людям хорошо известно, что собаки — «самые добрые друзья», «просто так не нападут» и вообще лучше людей… Младенца обвинить — ну… тоже так себе…
Значит остаётся только один вывод: «она сама загрызлась»
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Вообще есть ещё здравое мышление?, жаль дитя..
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Собачья ревность, она такая!
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А ведь гуляя с собаками она наверняка кричит прохожим «не бойтесь, они не кусаются».
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Почему такого нет ,например в Корее?
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А вы то от куда знаете что в Корее такого нет? Если вы не знаете о таких примерах это не значит что в Корее этого нет.
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А вы поручитесь, что такого нет в Корее? Вы регулярно читаете корейские новости на корейском же языке? Или вы думаете, что наши сми станут освещать такие события в чужой стране?
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В Корее собаки такие же звери как и везде
http://podrobnosti.ua/2203971-v-juzhnoj-koree-sobaki-zhestoko-mstjat-hozjaevam.html
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Как можно оставить ребенка одного с такими псами. Да и вообще, почему собаки не на улице, а в доме. Что твориться, одни с собаками оставляют, другие в ванне, третьи голодом морят детей… Страшно и больно
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Чтобы понять все об этой стране, нужно прочесть комментарии. Ведь где то эти люди работают, ходят рядом. А мы думаем,что в России ничего не меняется…
Одна горе-мать оставила собак наедине с новорожденным, а виноваты собаки. Это как к медведю в берлогу лечь и удивляться,что сожрал.
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Эти люди и их любимые собаки. Которые лучше других людей.
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