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Вибромассажную накидку за 168 000 руб. всучили пенсионерке в Бердске

Пожилая женщина подписала кредитный договор на три года. Спустя время поняла: расписывалась в документе в состоянии зомбирования и под влиянием манипуляций «продавца».

15.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вибромассажную накидку за 168 000 руб. всучили пенсионерке в Бердске

Пенсионерка не знает как будет платить за кредит

Дочь с матерью пенсионеркой обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой обезопасить пожилых бердчан. В Бердске вновь гастролируют «продавцы» дорогостоящего товара, который может и не пригодится в быту.

-Маме часто звонили, приглашали на мастер-класс и на выставку массажной продукции. Потом пришел пригласительный билет на встречу 1 декабря в кафе бердского ЦУМа. В билете написали, что каждый гость гарантировано уйдет со встречи с подарком. Вот мама и польстилась на обещания, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка, пожелавшая остаться инкогнито.

Ирина ( имя пенсионерки вымышленное — прим. ред.) вспоминает, на презентацию пришли около 35 горожан, в основном — пенсионеры. Но только шести гостям выпало счастье в виде огромной скидки на покупку презентуемого товара. К слову сказать, выбор продукции был не большой, но он внушал доверие: вибро-подушки, одеяла, вибромассажные накидки, кресла, пылесосы и массажеры.

-Сразу после лотереи, продавцы приглашали победителей на индивидуальную беседу, объясняли, что выигранный предмет человеку не нужен. Выясняли сведения о доходах, пенсии, зарплате, с кем живут. По всей видимости, вычисляли платежеспособных клиентов, а выбрав их, интенсивно работали с ними. В их число попала я — работающий пенсионер. Вот мне и предложили приобрести виброассажерную накидку за 168 тысяч рублей, но со скидкой она вышла дешевле — в 118 тысяч рублей. Обещали, что она сразу снимет все проблемы с позвоночником. Я засомневалась, хотела позвонить дочери, но мне не дали, — рассказала Ирина

Дочь Ирины сообщила, что покупку так и не распаковали  — 7 килограмм вибромассажного покрывала пылится в шкафу. Женщины надеется, что сделку можно признать притворной и разорвать кредитный договор, подписанный пенсионеркой на три года.

Дочь Ирины подчеркнула — на встрече продавцов не было представителя «Кредит Европа банк» — организации, которая предоставила пенсионерке 118 тысяч заемных денег под 22 процента годовых.

— Данное кредитное учреждение на звонки не отвечает. Телефон регистрируется в базе банка только после заключения кредитного договора. Тогда для абонента становятся доступны звонки в этот банк, но там отвечает автоответчик. Выйти на разговор не возможно, — подытожила дочь обладательницы вибромассажной накидки.

При этом девушка отметила, что в кредитном договоре нет подписей банка — только ее матери. Родственницы обратились в Роспотребнадзор, но их предупредили: смысла в заявлении нет — пенсионерка добровольно расписалась в кредитном договоре. А в прокуратуре заявление женщин приняли. Все же Ирина надеется, что ей удастся разорвать кредитный договор, ведь она была введена в заблуждение, находилась в неком трансе от речи продавца. И в бессознательном состоянии стала обладательницей вибромассажерной накидки за 118 000 рублей в кредит на три года.


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