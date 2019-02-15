В массовой драке со стрельбой участвовало 100 человек в Москве

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с женщиной и мужчиной, на глазах у которых произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт случился в ресторане на юго-востоке Москвы. По словам мужчины, в побоище участвовали 100 человек, раздалось порядка 50 выстрелов.

«Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы», — рассказали он.

По словам женщины, около трех месяцев назад рядом с заведением уже происходила драка.

«Была драка, тогда чуть ли не убили человека тут», — объяснила женщина.

По данным РЕН ТВ, конфликт начался в ресторане «Неолит», куда ворвались агрессивно настроенные мужчины. Злоумышленники вывели посетителей заведения на улицу, где и завязалась драка со стрельбой. Сотрудники ресторана полагают, что у мужчин была конкретная цель — напасть на владельца ресторана Яшара Алиева. В этот вечер в «Неолите» планировалось провести крупное мероприятие.

По некоторым данным, в результате побоища пострадали от 5 до 10 человек. По данным МВД, задержаны 10 человек. Обстоятельства инцидента уточняются.



Источник: ren.tv