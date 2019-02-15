Топ-менеджерам 5,5 млрд рублей заплатил Сбербанк за год
Обманутым вкладчикам выплатят по 250 000 рублей компенсации в Бердске
В массовой драке со стрельбой участвовало 100 человек в Москве
Вагон к 30-летию вывода войск из Афганистана пустили в метро Новосибирска
Вопросы по мусорной реформе ждут в приемной губернатора от жителей Бердска
Не смотри вверх: Убить в оттепель снегом с крыши может в Бердске
Трамп утвердит бюджет и объявит режим ЧП ради стены на границе с Мексикой
Путин настаивает на ужесточении наказания членам ОПГ
Угнанную Mazda Demio бросил в кювете на трассе Р-256 рецидивист из Бердска
В честь 30-летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске