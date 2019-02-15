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Документы о войне в Афганистане рассекретило военное ведомство

Уникальные документы содержат в том числе исторические свидетельства налаживания контакта между советскими военными и мирными жителями.

15.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Документы о войне в Афганистане рассекретило военное ведомство

Советские войска воевали в Афганистане 10 лет

Министерство обороны России опубликовало на сайте уникальные документы времен афганской войны. Архивы рассекретили к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как уточнили в ведомстве, документы раскрывают историю воинских частей, которые «с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане», и повествуют о героях войны. В числе них — генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии ставший главой Республики Ингушетия, начальник Генштаба ВС РФ в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин и поэт лейтенант Александр Стовба.

На сайте можно ознакомиться с перечнем наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям. Рассекреченные документы также содержат исторические свидетельства налаживания контакта между советскими военными и мирными жителями Афганистана.

В Минобороны РФ подчеркнули, что публикация архивных документов призвана разъяснить цели и задачи контингента советских войск в Афганистане и предотвратить попытки фальсификации истории.

25 декабря 1979 года СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана. Это было сделано «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии».

По разъяснению руководства СССР, это произошло в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН и статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана.

По официальным данным, последним советским военным, прошедшим по мосту Дружбы через границу двух стран, стал генерал-лейтенант Борис Громов. Фактически на территории республики остались пленные и пограничники, которые прикрывали вывод войск.

Источник: iz.ru


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(2) Комментариев

  1. ххх

    позорная война,где мирные жители не звали СА и где мирных жителей погибло около 1 млн человек! только вдумайтесь в эту цифру!

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  2. Эрвин

    хорошая была дружба. Сначала убили президента независимой страны. =-O

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