Путин настаивает на ужесточении наказания членам ОПГ

Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных групп (ОПГ) и участие в них. Об этом свидетельствует документ в электронной базе нижней палаты парламента.

За создание и руководство ОПГ предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях организаторов преступной группы предлагается такой же тюремный срок и штраф до миллиона рублей. Главарю ОПГ грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

Помимо этого, законопроект предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Также проект закона не допускает условного наказания за преступления такого рода.

Кроме того, лицо, которое состояло в ОПГ, но покинуло его или стало сотрудничать с правоохранителями для раскрытия преступления, согласно законопроекту, будет освобождаться от уголовной ответственности.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель главы думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, комитет рассмотрит президентский законопроект уже в ближайшее время. Он также добавил, что депутаты, вне всяких сомнений, поддержат документ.

«Этот законопроект президентский, поэтому приоритетный. В комитете его рассмотрим в самое ближайшее время, не исключаю даже, что на следующей неделе. То, что он будет поддержан, у меня в этом сомнений нет», — отметил парламентарий.

Президентскую инициативу прокомментировали и в Верховном суде. Как следует из отзыва в электронной базе Госдумы, у ВС России не имеется никаких замечаний.

Источник: РИА Новости