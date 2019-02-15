Медведев дал 2,5 млрд рублей на строительство ледовой арены и центра волейбола Новосибирску

Новосибирская область стала единственным регионом России, которому в 2019 – 2020 годах будут выделены средства из федерального бюджета на строительство сразу двух масштабных инфраструктурных спортивных объектов. об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая сумма средств, выделяемых из федерального бюджета, составит более 2,5 млрд рублей за два года. Средства будут направлены на строительство ледовой арены и волейбольного центра. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации № 167-р 8 февраля подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документом утверждается распределение субсидий, предоставляемых в 2019 – 2020 годах из федерального бюджета субъектам РФ на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

На строительство Регионального центра волейбола в Новосибирске направляется 830 млн рублей, на возведение Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске – порядка 1,7 млрд рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию, согласно документу, – 2020 и 2022 годы соответственно.

Выделение средств на строительство ледовой арены прокомментировал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков: «Совсем недавно в Новосибирске был дан старт строительству Ледовой арены, её должны завершить к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Так что хоккейная «Сибирь» в ближайшие годы получит новую современную площадку для проведения игр, тренировок, подготовки молодых спортсменов» — сказал он.

Напомним, что старт строительству крупнейшего за Уралом волейбольного центра в г. Новосибирске летом 2018 года дал глава региона Андрей Травников. Новый спортивный объект разместится на участке площадью почти 4,5 гектара (при площади зданий около 20 тысяч кв.м), спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.

Многофункциональная ледовая арена, площадь которой составит 70 тысяч кв.м, строится в рамках подготовки к молодежному Чемпионату мира по хоккею-2023, которая активно ведётся в Новосибирской области. В конце 2018 года Губернатор Андрей Травников провел первое заседание оргкомитета, а в начале 2019 года подписал ряд постановлений по данному вопросу, в том числе, о создании исполнительной дирекции МЧМ-2023 и ГКУ «Арена».