Медведев — о «гравитации» экономики, эксперты — об упадке

Председатель правительства Дмитрий Медведев написал авторскую колонку для РИА Новости, рассказав о перспективах экономического развития России.

«Начало года — это отличная возможность поговорить о планах и перспективах. Перед нами большая цель — ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом — 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу».

Найти «решение уравнения» национального успеха Правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа. Для этого надо проделать большую работу.

Первое. Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное — жить дольше и получать удовольствие от жизни. Для этого будем улучшать систему здравоохранения. В наших ближайших планах — строительство и ремонт детских поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, повышение качества и доступности лекарств. Медпомощи в целом — я говорю о развитии санитарной авиации и дистанционных форматов лечения.

Но рецепт успеха не только в хорошем здоровье, но и в качественном образовании. И здесь тоже многое зависит от государства. Мы должны совершить серьезный, я бы даже сказал — опережающий рывок. Чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей. Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как «инновационные лаборатории». Не убеждать школьника, студента, молодого ученого — «это невозможно», а говорить — попробуй. И создавать для этого все условия.

Во-вторых. Повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП. Для этого мы начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры. Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий.

В-третьих. Пересмотреть контрольно-надзорные нормы. Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина. Термин очень точно отражает суть процесса: отсечение избыточных требований к бизнесу.

Наконец, четвертый фактор развития — это вовлеченность России в глобальную экономику. Здесь стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. А нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии.

Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться.

Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок.

За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами — национальными проектами.

Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали».

Зачем Медведеву «мощная гравитация страны»

У экономики уже есть иммунитет к внешним шокам, хотя Россию пытаются остановить и мешают разогнаться. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он добавил, что страна, реализовав нацпроекты, через 6 лет будет обладать «мощной гравитацией». В среду глава правительства впервые стал автором колонки в СМИ.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в интервью радио Sputnik объяснил, что стало причиной громких заявлений премьер-министра. По его словам, дела в российской экономике оставляют желать лучшего.

«По сравнению с 2017 годом темп прироста сократился практически вдвое, и даже чуть больше. При этом, есть вызовы по динамике реальных доходов населения. Они 5 год подряд находятся в отрицательной зоне. У нас очень сильно просел потребительский спрос. Объем розничной торговли от 2013 года отстает примерно на 10%. Ответ этим вызовам — создание совершенно другой среды для бизнеса, мотивирующей их к инвестициям вдолгую. Это дает другие темпы роста, а темпы роста дают другие темпы роста реальных заработных плат и реальных доходов, а это повышение спроса и устойчивости экономического развития», — отметил экономист.