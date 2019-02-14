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Медведев: Экономика растет, но это пока не ощущается гражданами

Премьер подчеркнул, что российская экономика по-прежнему сталкивается с целым набором неблагоприятных факторов.

14.02.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Медведев: Экономика растет, но это пока не ощущается гражданами

Дмитрий Медведев

Российская экономика уже по-другому реагирует на постоянные угрозы расширения санкций, хотя качество ее роста пока не устраивает, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — сказал глава правительства РФ, выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума «Сочи-2019», передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что российская экономика по-прежнему сталкивается с целым набором неблагоприятных факторов. «Торговые войны, рост протекционизма, и в результате — ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала», — перечислил глава правительства РФ.

При этом Медведев отметил: «Но реагирует наша экономика уже по-другому». По итогам прошлого года, напомнил он, ВВП вырос более чем на 2%.

«Темпы роста инвестиций в основной капитал, — отметил он, — остается ниже целевых знаний». Хотя, сделано уже многое, добавил премьер.

«Финансовые рынки и банковская система — стабильны. В отличие от многих стран у нас адекватные текущие ситуации, а значит безопасный уровень внешнего долга, который, кстати, сократился за прошлый год более чем на 60 млрд долларов», — сказал премьер.

Кроме того, он отметил и положительный платежный баланс, а соответственно «профицит федерального бюджета — около 6,7% ВВП».

С начала прошлого года, отметил Медведев, международные резервы увеличились на 43 млрд долларов. «Кроме того, на рекордно низком уровне безработица — 4,8%», — сказал он.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против «российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах». Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.


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