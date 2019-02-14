Узаконить предельные объемы талии попытаются в России

– Понятие «качество» получит отражение в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции. Поручение оформляется, и мы, безусловно, должны его исполнить, осознавая всю меру ответственности. При реализации полномочий по контролю за качеством продукции мы понимаем безусловную важность качества, и в стратегии заложено новое определение качества, которое включает в себя и безопасность, и полезность, то есть обеспечение рациона, полноценность питания и потребительские свойства. И когда все три элемента соответствуют требованиям, только тогда эта пищевая продукция может считаться качественной. И в этом формате мы становимся на один уровень с теми странами, которые во главу угла уже ставят качество, которые качество не мыслят без безопасности, что сегодня происходит и у нас.

– Разумеется, и в контексте питания мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это. Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 см), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (~80 см).

В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.