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Узаконить предельные объемы талии попытаются в России

Как Роспотребнадзор борется с ожирением? Глава ведомства Анна Попова: мы изучаем опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см.

14.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Узаконить предельные объемы талии попытаются в России

Талии всегда «много»

Ключевая задача Роспотребнадзора в работе над национальными проектами – обеспечение качества питания. О том, как ведомство намерено бороться с ожирением и сопутствующими заболеваниями, а также о возможности применения опыта Японии, где считается незаконным иметь талию более 90 см, глава ведомства Анна Попова рассказала РИА Новости.
 Усилия правительства сейчас направлены на национальные проекты. Расскажите, какую работу сегодня ведет Роспотребнадзор в этой сфере?
– Майский указ президента и значительная часть всех нацпроектов направлены на сохранение и укрепление здоровья людей, и проекты, которые относятся к нашей сфере, для нас очень важны. Они заставили нас пересмотреть подходы к надзорным мероприятиям и еще раз переосмыслить все функциональные задачи именно с позиций достижения конечного результата – сохранения здоровья, снижения уровня смертности, увеличения продолжительности жизни, повышения ее качества.
Например, основная цель мероприятий Роспотребнадзора в рамках национального проекта «Экология» (и в первую очередь федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух») – это достоверная система мониторинга, оценка изменений качества воздуха и воды, оценка влияния этих изменений на здоровье и информирование населения.
В первую очередь будет организован аудит региональных планов по реализации мероприятий обеспечения качественной водой и планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью определить, насколько планы помогут решить существующие проблемы и, самое главное, оценить влияние реализуемых мер на риски для здоровья и качества жизни. Для информирования населения о текущем состоянии и рисках для здоровья Роспотребнадзором будут созданы информационно-аналитические базы данных, интерактивные карты по качеству воды и загрязнению атмосферного воздуха.
Национальный проект «Демография» охватывает вопросы социального обслуживания, в этой сфере также потребовалось участие Роспотребнадзора. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ведомство совместно с Росздравнадзором и Рострудом должно провести проверки психоневрологических интернатов страны. На каком этапе работа?
– Да, важен в проекте по демографии и элемент изменения требований к учреждениям, где находятся люди пожилого возраста, важно, чтобы в лучшую сторону изменились условия во всех социальных учреждениях. Эта работа, о которой говорила Татьяна Алексеевна, требует хорошей организации и хорошей подготовки, с тем, чтобы не тревожить эти учреждения каждой службе отдельно, это будет делаться комплексно. Сегодня эта подготовка завершена, и мы начинаем ее системно, чтобы излишне не беспокоить ПНИ.
Также очень важно, чтобы люди, которым чуть больше, чем нам сегодня, и которые находятся в «третьем» возрасте, тоже имели крепкое здоровье, чтобы они были привиты, сейчас речь идет о вакцинации против пневмококковой инфекции, что очень важно, и что сохраняет жизнь и продлевает ее.
Но, конечно, наша первостепенная задача в нацпроекте «Демография» – работа над качеством питания, которое должно обеспечить здоровье нынешнего и будущего поколений, это то, чем мы сегодня очень пристально занимаемся с нашими научно-исследовательскими учреждениями, вместе с Академией наук. И в рамках этого проекта мы будем действовать в нескольких направлениях. Во-первых, нами будут решены задачи в части организованного питания детей. Дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Растет детское ожирение – более 300 тысяч детей имеют этот диагноз (это 1 из 90 детей), а избыточная масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста. Необходимо на законодательном уровне защитить детей с самого раннего возраста и помочь уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение.
Какие меры кроме совершенствования школьного питания могли бы помочь? Какие из них содержатся в национальных проектах, и в какие сроки они будут реализованы?
– Кроме закрепления на законодательном уровне общих и специфических вопросов организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций, помочь уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение позволят просветительские программы. И это относится не только к детям, ведь наиболее высокие уровни заболеваемости ожирением регистрируются среди взрослого населения.
Для оценки состояния питания населения в различных субъектах Российской Федерации Роспотребнадзором с «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» к 2020 году будет внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в особенности детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.Сегодня объективных и системных данных в разрезе регионов, к сожалению, в стране нет. Есть элементы эпидемиологических исследований, и на них строится сегодня статистика, но вот такого понимания, что нужно, какой макронутриентный состав, какой микронутриентный состав, и что важно сделать для того, чтобы люди были здоровы, нет.
Система мониторинга за состоянием питания послужит для разработки адресных просветительских и образовательных программ. Уже в 2019 году с участием упомянутых научно-методических центров и Центра санитарно-гигиенического образования населения Роспотребнадзора начнется разработка образовательных программ, их внедрение в субъектах. К концу реализации проекта 30 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучением по вопросам здорового и полноценного питания через адресные образовательные программы.
Можно ли оценить ожидаемый эффект реализации этих программ? К какому году и на сколько процентов может снизиться число россиян, страдающих ожирением?
– Для оценки эффективности мероприятий федерального проекта предложен целевой показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением». В настоящее время показатель заболеваемости ожирением ежегодно растет в среднем на 10-13%, и такой тренд предположительно сохранится в течение первых трех лет реализации проекта.
Начиная с 2022 года планируем снижение темпа прироста показателя «Заболеваемость ожирением» ежегодно в среднем на 5% как результат запланированных проектом мероприятий.
Во многом этому послужит и запланированное усиление контроля за показателями качества продуктов на полках магазинов.
Дмитрий Медведев накануне сделал заявление о юридических сложностях с понятием качества в российском законодательстве…
– Понятие «качество» получит отражение в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции. Поручение оформляется, и мы, безусловно, должны его исполнить, осознавая всю меру ответственности. При реализации полномочий по контролю за качеством продукции мы понимаем безусловную важность качества, и в стратегии заложено новое определение качества, которое включает в себя и безопасность, и полезность, то есть обеспечение рациона, полноценность питания и потребительские свойства. И когда все три элемента соответствуют требованиям, только тогда эта пищевая продукция может считаться качественной. И в этом формате мы становимся на один уровень с теми странами, которые во главу угла уже ставят качество, которые качество не мыслят без безопасности, что сегодня происходит и у нас.
В своей работе вы часто ориентируетесь на иностранный опыт?
– Разумеется, и в контексте питания мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это. Например, в Японии в рамках программы «Спасение нации» действует подпрограмма оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год. Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 см), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (~80 см).
В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов.
А, к примеру, при получении гражданства Новой Зеландии необходимо предъявить справку о том, что ваш индекс массы тела не превышает 35. Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья.
Анна Юрьевна, в контексте международного опыта напрашивается вопрос, могут ли подобные практики, нестандартные подходы быть применены в России.
– Мы изучаем пример других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Насколько он приемлем для России, для российский граждан – это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года. И это будет очевидно по результатам тех мониторинговых исследований, того контроля качества продукции, который мы сегодня ведем. Хотя показатели безопасности продуктов на полках говорят о том, что ситуация стабильная, она не ухудшается, но вот показатели качества, о которых я уже говорила, это то, что сегодня требует дополнительного регулирования и создания системы: как системы обеспечения качества, так и системы контроля качества.

Источник: РИА Новости


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